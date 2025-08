Augustist alustatakse programmi TI-Hüpe tutvustamist õpetajatele

Õpilased ja õpetajad kasutavad juba praegu tehisaru igapäevases koolitöös. Õpilased otsivad tuge koduste ülesannete lahendamisel, õpetajad koostavad selle abil kontrolltöid, kuid selleks, et noored omandaksid vajalikud oskused tehiaru kasutamiseks, oli kavas käivitada haridusuuendusprogramm TI-Hüpe. Plaan oli programmiga koolides alustada 1. septembril.

"Õpetajatele tulevad nii OpenAi kui ka Google'i poolt rakendused ning pedagoogid saavad valida, kas nad võtavad ühe või teise endale või siis mõlemad. Õpilaste rakendust me hetkel ei tea. Sellest saame rääkida ehk kuu pärast või natuke hiljem," sõnas TI-Hüpe programmijuht Piret Oppi.

21. augustil algab TI-Hüpe programmi koolitus, kus pedagoogid saavad põhjalikumalt tutvuda tehisintellekti võimaluste ja väljakutsetega koolis.

"Õpetajate tugiprogrammi eesmärk on tegelikult ikkagi õpetajad kokku tuua, et ükski õpetaja ei jääks üksi ega peaks nende teemadega üksi tegelema. Ehk toome õpetajad kokku, et nad saaksid koos mõtestada nii õppimise kui õpetamise teemasid - mida me peaksime enda õpetamises hakkama natukene muutma, kuidas me saaksime parimal viisil oma õpilasi toetada - ja siis ka seda tehisintellekti kasutamist," lausus Oppi.

Gümnaasiumiõpetajad ei väljenda hetkel erilist muret tehisintellekti kasutuselevõtu pärast õppetöös ning mõistavad, et see võib seda lihtsustada.

"Me kasutame seda tehisintellekti eesti keelsele õppele ülemineku tingimustes. Õpetajad näiteks kohandavad õppematerjali tehisintellekti abil. See on väga hea tööriist, mistõttu meil ei ole sellist probleemi, et õpetajatele selgitada, et see on vajalik. Me pigem tajume, et see on meie töö üks osadest," ütles Tallinna Tõnismäe Reaalkooli direktor Andrei Kante.

"Me võtame rahulikult, sest õpetajatel on koolitusi olnud varemgi. Neid hariduse uuendusi on olnud varem. Vaatame rahulikult, mis tuleb ja siis vaatame edasi," sõnas Viimsi Gümnaasiumi õpetaja Reesi Kuslap.

Õpetajate hinnangul on tehisaru kasutamine koolides vabatahtlik.

"Lõppkokkuvõttes õpetaja teeb ikkagi seal klassiruumis ise otsuse. Peab ise kriitiliselt mõtlema, et kui see nii-öelda tööriist on meie abimees, siis miks mitte seda kasutada, aga kuna see on kõik nii algjärgus, siis ei tasu kiirustada ette muretsemisega," lisas Kuslap.