Egiptus avas turistidele Kuningate oru ühe suurima hauakambri

Välismaa
Vaarao Amenhotep III hauakamber on üks suurimaid Kuningate orus.
Vaarao Amenhotep III hauakamber on üks suurimaid Kuningate orus. Autor/allikas: SCANPIX / CHINE NOUVELLE SIPA
Egiptuse võimud avasid laupäeval, pärast aastaid kestnud restaureerimistöid, avalikkusele vaarao Amenhotep III hauakambri, mis on üks suurimaid Kuningate orus.

Üle 3000 aasta vanuse hauakambri restaureerimine hõlmas kaht aastakümmet erakordselt peent tööd, ütles Egiptuse muististe ülemnõukogu juht Mohamed Ismail Khaled

Võimud juhatasid laupäeval ajakirjanikud läbi võimsa ruumi, mida kaunistavad maast laeni ulatuvad seinamaalingud ning kus freskode eresinine toon säras isegi hämaras valguses.

Hauakambri keskel said külastajad näha Amenhotepi massiivset hieroglüüfidega graniidist sarkofaagikaant, mis oli liiga raske, et hauarüüstajad oleksid saanud selle sarnaselt hauakambri teistele esemetele ära viia.

Hauakamber taasavastati 1799. aastal Napoleoni lühiajalise Egiptuse-sõjakäigu ajal. Pärast rüüstamiste ja väljakaevamiste pikka perioodi, mis oli kambrit tugevalt kahjustanud, taastati see Jaapani valitsuse ja ÜRO kultuuriorganisatsiooni (UNESCO) toel.

Niiluse läänekaldale Luxori linna vastas asuvasse mäenõlva raiutud hauakamber on Jaapani UNESCO esinduse sõnul kaunistatud seinamaalingutega, mis kuuluvad XVIII dünastia kuninglikes hauakambrites säilinute seas kõige kaunimate hulka.

Amenhotep III tõusis troonile teismelisena ja valitses ligi neli aastakümmet kuni tema surmani 50-aastasena aastal 1349 eKr. Tema valitsemisaega iseloomustasid õitseng, stabiilsus ja suursugune kunst.

Ta maeti kuulsasse Teeba nekropoli, kuhu sängitati 16. kuni 11. sajandil eKr Vana-Egiptuse kuningaid, kuningannasid, preestreid ja kuninglikke kirjutajaid.

Jaapanis asuva Waseda ülikooli teatel viidi pärast prantslaste ja brittide väljakaevamisi aastatel 1799 ja 1915 enamik hauakambri sisust Pariisi Louvre'i ja New Yorgi Metropolitani muuseumisse ning Ühendkuningriigis asuvasse Highclere'i lossi.

Amenhotep III muumia ja sarkofaag on hoiul Kairo Egiptuse Tsivilisatsiooni Rahvusmuuseumis, samas kui Tahriri väljakul asuvas Egiptuse muuseumis ning pealinna uues Suures Egiptuse Muuseumis on väljas kujud vaaraost istumas oma naise kõrval.

Tema hauakambri lähedal asuv Amenhotepi massiivne matusetempel, mida tuntakse Kom al-Hetani nime all, on saanud ulatuslikult kahjustada iga-aastaste Niiluse üleujutuste tõttu, kuid kaks hiiglaslikku graniitkuju, mida tuntakse Memnoni kolosside nime all, on säilinud ja tervitavad iidsesse orgu saabuvaid külastajaid.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: AFP-BNS

Egiptus avas turistidele Kuningate oru ühe suurima hauakambri

