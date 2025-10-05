Trump andis loa 300 rahvuskaardi sõduri saatmiseks Chicagosse

President langetas otsuse mõned tunnid pärast immigratsioonivõimude kokkupõrget meeleavaldajatega demokraatide juhitud linnas.

Sisejulgeolekuministeeriumi teatel tulistas laupäeval piirivalve Chicagos ühte naist peale seda, kui grupp inimesi rammisid oma autodega immigratsiooni- ja tolliameti (ICE) sõidukeid. Naine oli ministeeriumi teatel relvastatud.

Meeleavaldused immigratsioonipoliitika jõustamise vastu on Chicagos kasvanud, mitmed neist leiavad aset immigratsiooni- ja tolliameti asutuste ümbruses.

Trump on ähvardanud rahvuskaarti Chicagosse saata juba ligi kuu aega, tuues põhjenduseks linnas toimuva kuritegevuse ja tulistamised. Kohalikud võimud nii linna kui ka osariigi tasandil on Trumpi plaane kritiseerinud ja nimetanud seda võimu kuritarvitamiseks. Illinois'i kuberner JB Pritzker ütles, et Trump "proovib luua kriisi".

Samal ajal keelas föderaalkohtunik Oregoni osariigis Trumpil 200 rahvuskaardi sõduri saatmise samuti liberaalide juhitud Portlandisse, nimetades Trumpi põhjendusi "faktidest irdunuks" ja põhiseaduse vastaseks.

Chicago on mitmes linn, kuhu Trump on soovinud vägesid saata, lisaks Portlandile on nende seas ka Washington, Los Angeles ja Memphis.

"Need on väga ebaturvalised kohad ja me teeme need ükshaaval korda," ütles Trump demokraatide juhitud linnade kohta.

Viimase kahe aasta jooksul on vägivallakuritegude hulk Chicagos märkimisväärselt langenud. Jaanuarist juunini langes mõrvade arv mullusega võrreldes kolmandiku võrra, olles siiski riigi keskmisest kõrgem.