Valge Maja lähedal toimunud tulistamises sai viga kaks rahvuskaardi sõdurit

USA rahvuskaardi sõduris Washingtonis.
USA rahvuskaardi sõduris Washingtonis. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / Nathan Howard
Ameerika Ühendriikide pealinna Washingtoni kesklinnas sai kolmapäeval kaks rahvuskaardi sõdurit eluohtlikult haavata, kui neid tulistas Afganistanist pärit immigrant.

Afganistani kodanik Rahmanullah Lakanwal tulistas kolmapäeva pärastlõunal Valge Maja lähedal rahvuskaardi liikmeid, teatasid korrakaitsjad. USA Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) direktori Kash Pateli sõnul on rahvuskaardi sõdurid kriitilises seisundis haiglas.

"[Pöördun] Ameerika avalikkuse ja maailma poole, palun palvetage nende vaprate sõdurite eest, kes on kriitilises seisundis, ja nende perekondade eest," ütles Patel kolmapäeval toimunud pressikonverentsil. FBI direktor teatas, et juhtumit käsitletakse rünnakuna föderaalvõimude vastu ning et juhtumi uurimist juhib FBI.

Linnapea Muriel Bowser ütles samal pressikonverentsil, et toimunu oli sihilik rünnak.

Washingtoni politseiülema abi Geoffrey Carroll teatel toimus tulistamine kolmapäeval kell 14.15 kohaliku aja järgi. Ründaja tuli nurga tagant, tõstis käe tulirelvaga ja tulistas tänaval patrullivate rahvuskaardi sõdurite pihta, kirjeldas ta. Carrolli sõnul suutsid teised rahvuskaartlased pärast mõningast kõhklust ründaja peatada ja vahi alla võtta. Ründaja sai kinnipidamise käigus haavata ja viidi samuti haiglasse.

Anonüümne infoallikas ütles CNN-ile, et kahtlusalune ei tee uurimisega koostööd; vahistamise ajal polnud tal kaasas isikut tõendavaid dokumente.

Politsei andmetel teisi kahtlusaluseid pole.

President Donald Trump nimetas kahe rahvuskaardi liikme tulistamist Washingtonis terroriaktiks ja lubas kahtlusaluse, 29-aastase Afganistani kodaniku, kohtu ette tuua. Ta nimetas ründajat elajaks ja lubas, et ta maksab tulistamise eest väga kõrget hinda.

Kolmapäeva õhtul televisioonis edastatud pöördumises ütles president, et kahtlusalune saabus USA-sse president Joe Bideni administratsiooni ajal ning andis oma administratsioonile korralduse vaadata üle kõikide afgaanide taust, kes sisenesid riiki president Bideni ametiajal.

"Me peame võtma kõik vajalikud meetmed, et tagada kõigi mis tahes riigist pärit välismaalaste väljasaatmine, kes ei kuulu siia ega too meie riigile kasu. Kui nad ei suuda meie riiki armastada, siis me ei taha neid," ütles Trump.

USA kaitseminister Pete Hegseth teatas, et president käskis pärast intsidenti saata Washingtoni veel täiendavalt 500 Rahvuskaardi sõdurit.

"See juhtus vaid mõne sammu kaugusel Valgest Majast ja ning seepärast on president Trump palunud mul – ja ma palun ka rahvuskaardi aseministril – lisada Washingtoni 500 täiendavat sõdurit, rahvuskaardi liiget," ütles Hegseth. "See ainult tugevdab meie otsusekindlust muuta Washington turvaliseks ja ilusaks," ütles ta. "Me ei anna kunagi alla. Me kaitseme oma pealinna," märkis Hegseth.

USA asepresident J.D. Vance teatas Kentuckys kõneldes, et tulistaja motiiv on teadmata.

"Ma arvan, et see on sünge meeldetuletus, et sõdurid, olgu nad siis tegevteenistuses, reservistid või rahvuskaardi liikmed, on Ameerika Ühendriikide mõõk ja kilp," lisas ta.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: WSJ, Reuters, Interfax

