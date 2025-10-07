Otse kell 11 | Uuringutulemused: õpetajate rahulolu töötingimustega

Haridus- ja teadusministeeriumi tutvustab teisipäeval OECD poolt läbiviidava rahvusvahelise õpetamise ja õppimise uuringu TALIS 2024 tulemusi. Kell 11 algavat pressikonverentsi näeb otsepildis ERR-i portaalis.

TALIS (The Teaching and Learning International Survey) on uuring, millega kogutakse andmeid õppekeskkonna ning õpetajate töötingimuste kohta. Muu hulgas otsib uuring vastuseid küsimustele, milline on klassiruum, kuidas on õpetajad rahul oma tööga, kooli juhtimisega, palgaga jms.

TALIS 2024 toimus mullu 12. veebruarist 29. märtsini. Eestist osales 3338 7.-9. klasside õpetajat ja 191 koolijuhti.

Pressikonverentsil esinevad haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, Gunda Tire (TALIS-e siseriiklik koordinaator, haridus- ja noorteamet) ja Tartu Ülikooli õpetajahariduse professor Äli Leijen.