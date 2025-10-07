X!

Otse kell 11 | Uuringutulemused: õpetajate rahulolu töötingimustega

Eesti
Koolilapsed 1. septembril. Foto on illustreeriv.
Koolilapsed 1. septembril. Foto on illustreeriv. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Haridus- ja teadusministeeriumi tutvustab teisipäeval OECD poolt läbiviidava rahvusvahelise õpetamise ja õppimise uuringu TALIS 2024 tulemusi. Kell 11 algavat pressikonverentsi näeb otsepildis ERR-i portaalis.

TALIS (The Teaching and Learning International Survey) on uuring, millega kogutakse andmeid õppekeskkonna ning õpetajate töötingimuste kohta. Muu hulgas otsib uuring vastuseid küsimustele, milline on klassiruum, kuidas on õpetajad rahul oma tööga, kooli juhtimisega, palgaga jms.

TALIS 2024 toimus mullu 12. veebruarist 29. märtsini. Eestist osales 3338 7.-9. klasside õpetajat  ja 191 koolijuhti.

Pressikonverentsil esinevad haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, Gunda Tire (TALIS-e siseriiklik koordinaator, haridus- ja noorteamet) ja Tartu Ülikooli õpetajahariduse professor Äli Leijen.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

kõik rehkendama!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:12

Maailmameister Lember: ei olnud lihtne, tagasilööke oli päris palju

11:11

Usaldus poliitiliste institutsioonide vastu langes

10:55

Prantsusmaa poliitiline ebastabiilsus teeb Euroopa murelikuks

10:54

Ukraina püstitas Tjumeni naftakäitist rünnates uue kaugusrekordi Uuendatud

10:48

Energia hinnalangus vähendab inimtöö väärtust

10:41

Rainer Vassiljev lahkub Läti koondise juurest

10:25

Uuring: veerand elanikest peab Eesti poliitikat liiga Iisraeli-meelseks

10:21

Euroopa Liit plaanib parandada veebiküpsiste reeglit

10:14

Fotod: Lehtme osales oma süüasja arutamise eelistungil video teel

10:11

Otse kell 15: arhitektide liidu ruumiteemaline debatt

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06.10

Sõja 1321. päev: Ukraina ründas Venemaal suurt lõhkeainetehast Uuendatud

06.10

Merkeli väitel viis Poola ja Balti riikide tegevus Venemaa kallaletungini Ukrainale Uuendatud

10:54

Ukraina püstitas Tjumeni naftakäitist rünnates uue kaugusrekordi Uuendatud

06.10

Suuremad meediaväljaanded keerasid oma arhiivi Digaris avalikkuse eest lukku

06:43

Kubilius: Saksa luure andmeil arutatakse Kremlis NATO ründamist

06.10

Prantsusmaa uus peaminister astus tagasi Uuendatud

06.10

Teisipäeval on elektri börsihinnas suured hüpped Uuendatud

06.10

Slava Ukraini otsustas Lehtme vastu hagi esitamata jätta

06.10

Taro väiksema ohuga kogunemiste keelamisest: see ei ole selle eelnõu mõte

08:27

Soome tolli juht: Hiina veebiostude tsunami tuleks peatada

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

11:12

Maailmameister Lember: ei olnud lihtne, tagasilööke oli päris palju

10:41

Rainer Vassiljev lahkub Läti koondise juurest

10:05

Eesti võrkpallikoondis on võtnud sihikule MM-finaalturniiri

09:24

Eesti võrkpallikoondise lähitulevik pole veel paigas, aga rahaline seis on paranenud

loe: kultuur

10:11

Otse kell 15: arhitektide liidu ruumiteemaline debatt

09:31

Karl Joonas Alamaa: talletasime kaasaegset Eesti moeajalugu

08:44

Linnamuuseumi hoidlates ootab avatud kogusid 169 000 museaali

08:00

Kultuuri kodu | Merle Karusoo viib kokku inimesed ja nende lood

loe: eeter

09:49

Ooperilaulja Kadri Tegelmann: käsukirjad laual saadavad me peret siiani

09:31

Karl Joonas Alamaa: talletasime kaasaegset Eesti moeajalugu

08:44

Linnamuuseumi hoidlates ootab avatud kogusid 169 000 museaali

06.10

Tiit Hennoste: Loomingut süüdistati algusaastatel liigses erootikas

Raadiouudised

09:35

Raadiouudised (07.10.2025 09:00:00)

06.10

Päevakaja (06.10.2025 18:00:00)

06.10

Eesti ja Läti vahel avati Euroopa esimene piiriülene soojaühendus

06.10

Korrakaitseseaduse muutmise eelnõus tekitab segadust kogunemise piiramine

06.10

Rahapesu risk on Eestis mõnes sektoris kasvanud

06.10

Gaza läbirääkimistel on hulk lahtisi otsi

06.10

Raadiouudised (06.10.2025 15:00:00)

06.10

Võrtsjärve kalurid muretsevad angerjate asustamise toetamise vähendamise pärast

06.10

Raadiouudised (06.10.2025 12:00:00)

06.10

Andres Sutt soovib sajamiljonilistele projektidele pakkuda laenukäendust

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo