Otse kell 10.30: selguvad PISA 2025 tulemused ja Eesti koht pingereas
Haridus- ja teadusministeerium avalikustab teisipäeval rahvusvahelise haridusuuringu PISA 2025 tulemused. Kell 10.30 algavat pressikonverentsi näeb otsepildis ERR-i portaalis.
Tulemustest ja nende tähendusest Eesti haridusele annavad ülevaate haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, haridus- ja noorteameti rahvusvaheliste uuringute juht Gunda Tire ning haridusministeeriumi õpetajapoliitika ja haridusjuhtimise osakonna nõunik Maie Kitsing.
OECD korraldatav PISA uuring hindab 15-aastaste noorte teadmisi ja oskusi matemaatikas, loodusteadustes ning funktsionaalses lugemises.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi