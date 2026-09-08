Otse kell 10.30: selguvad PISA 2025 tulemused ja Eesti koht pingereas

Tulemustest ja nende tähendusest Eesti haridusele annavad ülevaate haridus- ja teadusminister Kristina Kallas, haridus- ja noorteameti rahvusvaheliste uuringute juht Gunda Tire ning haridusministeeriumi õpetajapoliitika ja haridusjuhtimise osakonna nõunik Maie Kitsing.

OECD korraldatav PISA uuring hindab 15-aastaste noorte teadmisi ja oskusi matemaatikas, loodusteadustes ning funktsionaalses lugemises.