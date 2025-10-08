X!

Keskerakond tugevdas Tallinnas liidrikohta, Parempoolsed kipuvad künnise alla jääma

Nädalaga tõusis Tallinnas toetus Keskerakonnale ja Reformierakonnale, samas kui Parempoolsete reiting on teist nädalat valimiskünnise all, selgus Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud Norstati küsitlusest.

Keskerakonna toetus oli värskes (kajastab seisu 22. september kuni 6. oktoober) küsitluses 42,4 protsenti. Nädal varem avaldatud küsitluses oli nende toetus 41,5 protsenti. Eelmistel KOV valimistel sai Keskerakond 45,4 protsenti toetust.

Järgnevad Isamaa 14,8 protsendi ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond 14,4 protsendiga. Isamaa toetus on pealinnas veidi langenud – nädala eest oli see 15,9 protsenti. SDE toetus on sisuliselt jäänud samaks (14,5 protsenti).

Väikese tõusu on teinud Reformierakonna toetus, mida eelmises küsitluses toetas Tallinnas 9,8 protsenti, värskes küsitluses 11,2 protsenti.

Valimiskünnisest tuleb üle ka EKRE, mille toetus püsib seitsmel protsendil.

Ühiskonnauuringute Instituudi arvutuste kohaselt annaks praegused reitingud 79-liikmelises Tallinna volikogus Keskerakonnale 38 kohta, Isamaale 13 kohta, SDE-le 12 kohta, Reformierakonnale 10 kohta ja EKRE-le kuus kohta.

Üha problemaatilisemaks muutub Parempoolsete seis. Parempoolsete toetus oli kahe nädala eest avaldatud küsitluses 4,9 protsenti, eelmisel nädalal avaldatus 3,8 protsenti. Värskes küsitluses on reiting langenud veelgi ja oli 3,5 protsenti.

Riigi tasandil valitsusse kuuluva Eesti 200 seis on veelgi hapum, sest neid lubab valida vaid 1,6 protsenti.

Praeguse seisuga on valimiskünnise alla jäävate erakondade ja valimisliitude kogutoetus 10,3 protsenti. Näiteks eelmistel KOV valimistel oli see number vaid 3,1 protsenti. Väljajääjate häälte ümberjagamisel võidab enim valimiste üldvõitja ehk Keskerakond.

Isamaa edu Tartus kahanenud

Tartus on endiselt esikohal Isamaa 27 protsendi suuruse toetusega, nädal varem oli nende toetusnumber 30 protsenti.

Sarnaselt Tallinnaga on ka valimiste lähenedes ja kampaaniate hoogustudes veidi kosunud Reformierakonna toetus. Värskes küsitluses toetas neid Tartus 19 protsenti, nädal varem oli reiting 18 protsenti.

Samamoodi on liikunud ka SDE toetus ehk nädalases võrdluses tõusti 18 protsendilt 19-le.

Järgnevad EKRE 14 ja Keskerakond 11 protsendiga.

Eesti 200 toetus on Tartus valimiskünnise piiril ehk viis protsenti. Tartus kandideerib Eesti 200 esinumbrina erakonna esimees Kristina Kallas.

Parempoolsete ja ERK-i toetus oli Tartus kaks protsenti.

Praegused tulemused annaks Isamaale 15, Reformierakonnale 11, SDE-le 10, EKRE-le seitse ja Keskerakonnale kuus kohta. Tartu volikogus on 49 kohta.

Lähemalt saab küsitluse tulemuste kohta lugeda siit ja metoodika kohta siit.

Toimetaja: Urmet Kook

