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Norstat: sotsid kaotasid nädalaga toetust, Isamaa kasvatas edu Keskerakonna ees

Eesti
Norstati erakondade toetused.
Norstati erakondade toetused. Autor/allikas: Norstat/ÜI
Eesti

Sotsiaaldemokraadid on võrreldes eelmise nädalaga mõnevõrra toetust kaotanud, selgus Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud Norstati küsitlusest. Reitingutabelit juhtiva Isamaa toetus on viimastel nädalatel kasvanud ning Keskerakonna toetus kahanenud.

Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 27 protsenti, Keskerakonda 21,2 protsenti ning EKRE-t 13,7 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Liidikohal oleva Isamaa toetus on viimase kolme nädalaga 1,2 protsendipunkti võrra tõusnud. Teisel kohal oleva Keskerakonna toetus on samal ajal langenud 1,2 protsendipunkti võrra. Kolmandal kohal oleva EKRE toetus viimastel nädalatel muutunud ei ole. 

Esikolmikule järgnevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond (13,1 protsenti), Reformierakond (12,3protsenti), Parempoolsed (6,5 protsenti) ja Eesti 200 (1,9 protsenti). Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetus langes nädalaga 1,2 protsendipunkti võrra. 

Koalitsioonierakondi toetas kokku 14,2 protsenti ning riigikogu opositsioonierakondi 75 protsenti vastajatest. 

Kui valimised toimuksid praegu, saaks Isamaa riigikogus 31 kohta, Keskerakond 23 kohta, EKRE 14 kohta, sotsiaaldemokraadid 14 kohta, Reformierakond 13 kohta ning Parempoolsed kuus kohta.

Peaministri töö kiidab heaks 21 protsenti

Kord kuus küsitakse lisaks erakondlikule eelistusele vastajatelt arvamust valitsuse ja peaministri tegevuse kohta. Viimaste tulemuste põhjal arvab 27 protsenti vastajatest, et valitsus teeb oma tööd väga hästi või pigem hästi ning 67 protsenti vastajatest, et valitsus teeb oma tööd pigem halvasti või väga halvasti.

21 protsenti vastajatest kiidab heaks, kuid 63 protsenti vastajatest ei kiida heaks seda, kuidas Kristen Michal saab oma tööga peaministrina hakkama. 

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 5. kuni 31. maini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti kodanikku. 

Toimetaja: Urmet Kook

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