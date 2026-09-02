Norstat: sotside toetus kerkis viimase kahe aasta kõrgeimale tasemele

Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda toetas oli viimases Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud küsitluses 15,3, protsenti. Viimati oli SDE toetus praegusest kõrgem 2024. aasta septembri alguses.

Liidrikohal püsib Isamaa (25,3 protsenti), kelle edu teisel kohal oleva Keskerakonna (21,7 protsenti) ees on 3,6 protsendipunkti.

Kolmandal kohal olevad sotsiaaldemokraadid (15,3 protsenti) jäävad Keskerakonnast 6,4 protsendipunkti kaugusele. Sotside toetus oli viimati praegusest kõrgem 2024. aasta septembri alguses.

Esikolmikule järgnevad Reformierakond (12,9 protsenti), EKRE (12,7 protsenti), Parempoolsed (6,7 protsenti) ja Eesti 200 (1,6 protsenti).

Koalitsioonierakondi toetas kokku 14,5 protsenti ning riigikogu opositsioonierakondi 75 protsenti vastajatest.

Praeguste küsitlustulemustega saaks Isamaa riigikogus 29, Keskerakond 24, SDE 16, Reformierakond 13, EKRE 13 ja Parempoolsed kuus kohta.

Riigikogu kohtade jaotus. Autor/allikas: ÜI/Norstat

Kord kuus küsitakse lisaks erakondlikule eelistusele vastajatelt arvamust valitsuse ja peaministri tegevuse kohta.

Viimaste tulemuste põhjal arvab 35 protsenti vastajatest, et valitsus teeb oma tööd väga hästi või pigem hästi ning 60 protsenti vastajatest, et valitsus teeb oma tööd pigem halvasti või väga halvasti.

25 protsenti vastajatest kiidab heaks, kuid 60 protsenti vastajatest ei kiida heaks seda, kuidas Kristen Michal saab oma tööga peaministrina hakkama.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 3. kuni 29. augustini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti kodanikku.