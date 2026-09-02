X!

Norstat: sotside toetus kerkis viimase kahe aasta kõrgeimale tasemele

Eesti
Erakondade toetus.
Erakondade toetus. Autor/allikas: ÜI/Norstat
Eesti

Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda toetas oli viimases Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud küsitluses 15,3, protsenti. Viimati oli SDE toetus praegusest kõrgem 2024. aasta septembri alguses.

Liidrikohal püsib Isamaa (25,3 protsenti), kelle edu teisel kohal oleva Keskerakonna (21,7 protsenti) ees on 3,6 protsendipunkti.

Kolmandal kohal olevad sotsiaaldemokraadid (15,3 protsenti) jäävad Keskerakonnast 6,4 protsendipunkti kaugusele. Sotside toetus oli viimati praegusest kõrgem 2024. aasta septembri alguses. 

Esikolmikule järgnevad Reformierakond (12,9 protsenti), EKRE (12,7 protsenti), Parempoolsed (6,7 protsenti) ja Eesti 200 (1,6 protsenti). 

Koalitsioonierakondi toetas kokku 14,5 protsenti ning riigikogu opositsioonierakondi 75 protsenti vastajatest. 

Praeguste küsitlustulemustega saaks Isamaa riigikogus 29, Keskerakond 24, SDE 16, Reformierakond 13, EKRE 13 ja Parempoolsed kuus kohta.

Riigikogu kohtade jaotus. Autor/allikas: ÜI/Norstat

Kord kuus küsitakse lisaks erakondlikule eelistusele vastajatelt arvamust valitsuse ja peaministri tegevuse kohta.

Viimaste tulemuste põhjal arvab 35 protsenti vastajatest, et valitsus teeb oma tööd väga hästi või pigem hästi ning 60 protsenti vastajatest, et valitsus teeb oma tööd pigem halvasti või väga halvasti.

25 protsenti vastajatest kiidab heaks, kuid 60 protsenti vastajatest ei kiida heaks seda, kuidas Kristen Michal saab oma tööga peaministrina hakkama. 

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 3. kuni 29. augustini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti kodanikku. 

Hinnangud valitsusele ja peaministrile. Autor/allikas: ÜI/Norstat

Toimetaja: Urmet Kook

Samal teemal

uus hooaeg

uus teadussaade

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

08:10

Pommiohu tõttu Narvas ära jäänud poolmaratoni EMV toimub Tartus

07:55

Läänemets: riigikaitse usaldust alla viiv Pevkur peaks ise tagasi astuma

07:27

USA lennukikandja saabus pärast 250 päeva merel Taisse

07:19

Ekspress: Eesti maksis 70 miljonit eurot ettemaksu firmale, kes polnud ühtegi mürsku tootnud

07:03

Zelenski teatas Venemaa õhuruumi sulgemisest Uuendatud

06:14

Norstat: sotside toetus kerkis viimase kahe aasta kõrgeimale tasemele

05:45

Otse kell 12: presidendivalimised riigikogus

05:44

Otse kell 11.50: ETV ülekanne Toompealt presidendivalimistelt

05:39

Reisikorraldaja: Dubaisse reisijate arv on drastiliselt vähenenud

05:37

Augusti lõpus elektrihind kerkis ja gaasi hinna toel kipub kasv jätkuma

eesti raadio äpp

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

01.09

Internetis leviva video järgi tugevdab Venemaa Narva jõe kallast

01.09

Kohalike elanike sõnul jõudis üle piiri lennanud droon Põlvani välja Uuendatud

01.09

Õhuväe ülem: üks droon lendas Narva suunas ja teine ületas Eesti piiri Kagu-Eestis

01.09

Sõja 1651. päev: Ukraina korraldas suure õhurünnaku Venemaa lääneosas Uuendatud

01.09

Leht: Putin tugevdas juba neljandat korda oma ihukaitset

01.09

Septembri pensionid ja puudega inimeste toetused makstakse välja 7. septembril

01.09

Vene aseminister eitas plaani NATO-t rünnata, pressiesindaja ähvardas

01.09

Lõuna- ja Ida-Eestis said inimesed õhuohu hoiatuse Uuendatud

31.08

Politico: Prantsusmaa ja Saksamaa tegid ettepaneku Kallase rolli tugevdada

01.09

Annabeli esimene koolipäev 2018. aastal ja kaheksa aastat hiljem

ilmateade

SPORT

08:10

Pommiohu tõttu Narvas ära jäänud poolmaratoni EMV toimub Tartus

01.09

Eesti võrkpallur Tristan Täht sõlmis "profilepingu" juba 12-aastaselt

01.09

Eesti kohtunik Männiste vilistab naiste korvpalli MM-il

01.09

Favoriidid Türgi ja Itaalia jõudsid kolme geimiga veerandfinaali

loe: kultuur

01.09

Linnamüüri ääres avati pop-up galerii Oujea

01.09

Marta Vaarik: kõik saame aidata, kui ei vaata noortele ülevalt alla

01.09

Tänavu toimub esmakordselt laste ja noorte animafestival Animinimist

01.09

Muusikaõpetaja: õpetajana tunnen, et saan päriselt midagi muuta

loe: eeter

01.09

"Rahva oma kaitse" tegijad astuvad taas kuulajate ette

01.09

Muusikaõpetaja: õpetajana tunnen, et saan päriselt midagi muuta

01.09

Õpetaja: gümnaasium peab noorele õpetama mõtlemisvõimet

01.09

Majorlilkween: elu New Yorgis on päris pöörane

Raadiouudised

01.09

Pärnus läks esimesse klassi 610 last

01.09

Töötukassa: 2028. aastast saab maksemäära langetada

01.09

Päevakaja (01.09.2026 18:00:00)

01.09

EL-i riikide kaitseministrid arutasid rahurahastu kasutamist

01.09

Tervishoiutöötajad soovivad palgatõusu juba järgmisel aastal

01.09

Märjamaal kuulutati välja üle-eestiline koolirahu

01.09

Raadiouudised (01.09.2026 15:00:00)

01.09

Filmi „Ümera jõel” tegijad loodavad, et RMK võtab põneva võttepaiga kasutusse

01.09

Luunja võimuliit lõi vallavanema umbusaldamise tõttu kõikuma

01.09

Lasketiirude rajamise nõuded leevenevad

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo