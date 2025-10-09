X!

SALK-i valimisprognoos: Keskerakonna võimule saamine Tallinnas on piiri peal

Eesti
Tallinna volikogu peagi töö lõpetav koosseis.
Tallinna volikogu peagi töö lõpetav koosseis. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

SA Liberaalne Kodanik (SALK) tegi valimisprognoosi, mis Keskerakonnale Tallinnas ainuvõimu ei luba ning pigem saab otsustavaks küsimus, kas Keskerakond saab koos EKRE-ga kahepeale enamuse. Otsustavaks saab, kui aktiivselt tulevad välja eestlastest ja muust rahvusest valijad.

Tallinna volikogus on 79 kohta ehk enamuse jaoks oleks vaja vähemalt 40 kohta. SALK-i andmeanalüütik Kaido Keerma kirjutas oma analüüsis, et kuigi Keskerakond on vaieldamatult viimase poolaastaga tugevnenud, ei paista neil vahepeal mõnes küsitluses terendanud ainuvõimu siiski kokku tulevat.

"Kõige otsustavamaks küsimuseks saab, kas EKRE-ga kahepeale enamus saavutatakse," märkis andmeanalüütik.

SALK-i prognoosi järgi saab Keskerakond 35 mandaati ja EKRE viis mandaati ehk justkui ülinapi enamuse. Isamaale prognoosib analüüs 13, SDE-le 12 ja Reformierakonnale üheksa kohta. Kokku seega 34. SALK-i prognoosi järgi ületavad künnise ka Parempoolsed, kes saavad sarnaselt EKRE-ga viis mandaati. 

Analüüs toob välja, et ka Eesti 200 võimalused ei ole täiesti kadunud ja SALK-i andmetes on nad olnud läbivalt üsna künnise lähedal või selle kohal.

"Aga nende puhul on kindlasti probleemiks kujunenud ennustused ise, mis neile hävingut kuulutavad."

Eestlasest valija aktiivsusest sõltub Keskerakonna võimule naasmine

Samas tuuakse analüüsis välja, et kindel Keskerakonna ja EKRE võit siiski pole, sest veapiirid lubavad kõikumist mõlemale poole ja lõpuks sõltub kõik siiski sellest, millised valijad tegelikult valima tulevad.

Kaido Keerma märgib, et kohalikud venekeelsed elanikud on konsolideerunud veel tugevamalt Keskerakonna taha kui varem, mis väljendub selles, et kui 2021 KOV valimistele minnes oli erakondliku eelistuseta umbes 38 protsenti Tallinna muust rahvusest valimisõiguslikest elanikest, siis tänastest muust rahvusest valimisõiguslikest on eelistuseta umbes 31 protsenti. 

"Kohalikud venelased on täna selgelt kindlamad kui neli aastat tagasi, et nende huve kaitseb just Keskerakond ja see ennustab, et nad tulevad valimistel rohkem välja. See nüanss jääb tavaliselt näidatavates reitingutes radari alla, sest reitinguid arvutades võetakse välja kõik inimesed, kel valimiseelistust ei ole (sisuliselt on eeldus, et valima nad ei lähe). Ja kui erinevate uuringutegijate graafikutes näidatav Keskerakonna reiting muust rahvusest valijate seas paistab varasemate aastatega üsna võrdne, siis tegelikult on nende toetus selles grupis märksa suurem, sest eelistuseta inimesi on vähem ehk valijaid selles grupis on suhteliselt rohkem."

Samal ajal on eelistuseta eestlaste osakaal Tallinnas võrreldes 2021 valimistega veidi suurenenud – 22 protsendi pealt 26 protsendi peale ja liikunud selles suunas ka valimistele lähenedes. 

"Nendest samaaegsetest vastassuunalistest liikumistest tulebki kokku, et kuigi muust rahvusest valijaskond vähenes Tallinnas valimisõiguse äravõtmisega ligi 30 000 elaniku ehk umbes 20 protsendi võrra, on täna muust rahvusest elanikud märksa tõenäolisemad valijad. Lisades siia eestlasest valija leiguse, tähendabki seis seda, et Keskerakonnale on uuesti võimule naasmine praktiliselt kandikul kätte mängitud."

SALK-i analüüsi järgi pole sotsioloogiliselt siiski usutav, et venekeelsete valijate valimisaktiivsus kasvab eestlaste tavapärase valimisaktiivsuse tasemele, aga päris nii suurt kasvu Keskerakonnal vaja ei olegi – juhul, kui tavapärasest suurem osa eestlastest valijaid otsustab koju jääda, on Keskerakonna võimule naasmine kindel.

KOMMENTAAR

Kuidas SALK valimisprognoos sündis?

Kaido Keerma, SALK-i andmeanalüütik

"Kasutame Salga valimismudelis ära nii meie sel aastal tellitud valimisküsitlusi (nende rõhk on olnud Tallinnas, aga veidike rohkem lisandunud Tartut alates augustist, kokku neid hetkeks viis) kui ka meie ühe teise projekti sel aastal toimuvaid küsitlusi (hetkel kaks), kus samuti valimisküsimused sees.

Mudel kasutab suurt osa sel aastal kogutud andmetest alates märtsist (vaatluste arv ligineb 10 000-le). Taustainfona on kasutusel muidugi mitmesugused statistikaameti sotsiaaldemograafilised näitajad, kohalike omavalitsuste kättesaadavad taustaandmed jmt.

Täpsematest arvudest: kõige viimane punkt Tallinnas on hinnatud 3000 vaatluse pealt, millest Tallinnas 1850, neist telefonis üle 500."

Toimetaja: Urmet Kook

Samal teemal

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:04

Nobeli kirjanduspreemia pälvis László Krasznahorkai Uuendatud

14:02

Helga Surva: Hirvo on mind kogu elu pööraselt üllatanud

13:59

Brittide olümpialootus jäi dopinguga vahele

13:42

Karis arutas Kadriorus Saksa presidendiga kaitse- ja majandusküsimusi

13:25

Kristin Kuuba andis maailma tippmängijale võrdse lahingu

13:20

Ilm on lähipäevil muutlik ja tuulisem

13:15

Prantsusmaa poliitiline kriis süveneb

13:15

Riigikogu arutas Eesti majanduse tulevikku

13:15

Euroopa Liidu võlakoorem ähvardab paisuda 900 miljardi euroni

13:07

Riigiteede teehoiukavasse lisatakse Tiksoja sild ja Keila ümbersõit

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

12:11

Tartumaal hukkus liiklusõnnetuses kaks inimest Uuendatud

08.10

Kohus saatis piirijärjekordi manipuleerinud kolm õde vangi

08.10

Sõja 1323. päev: Krõvõi Rihis ja Tšerkassõs toimusid plahvatused Uuendatud

12:50

Ukraina droonid ründasid Lukoili gaasitehast Uuendatud

08.10

TÜ kalasöömiskampaania tingimused tekitasid reklaamiagentuurides imestust

08.10

Eesti Panga hinnangul on juurdehindlus selgelt kasvanud, kaupmehed ei nõustu

08.10

Ryanair jätab talvegraafikus Tallinnast viis liini taasavamata Uuendatud

08.10

USA võimud vahistasid Los Angelese hiigelpõlengu süütamises kahtlustatava

12:05

Iisrael ja Hamas nõustusid Trumpi rahuplaani esimese faasiga Uuendatud

08.10

Märt Avandi lahkub Endla teatrist

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

13:59

Brittide olümpialootus jäi dopinguga vahele

13:25

Kristin Kuuba andis maailma tippmängijale võrdse lahingu

12:54

Argentina suurklubi peatreener lahkus manalateele

12:15

Maccabi avas Euroliigas võiduarve

loe: kultuur

14:04

Nobeli kirjanduspreemia pälvis László Krasznahorkai Uuendatud

12:49

Euroopa filmiakadeemia elutööpreemia pälvib näitleja Liv Ullmann

11:26

Kaido Kirikmäe avaldas albumi "Tuli tuha all"

11:07

Pildid: Viljandi kitarrifestival algas TamTami kontserdi ja avajämmiga

loe: eeter

14:02

Helga Surva: Hirvo on mind kogu elu pööraselt üllatanud

12:37

Videod: R2 minilaivide sügishooaja avas Säm koos Alika ja sõjaväeorkestriga

11:07

105-aastane endine õpetaja: oma juubelil teen külalistele alati etteütlust

09:56

"Ringvaade" külastas Eesti ainsat näitlevat hobust

Raadiouudised

12:30

Raadiouudised (09.10.2025 12:00:00)

10:40

Ilmateenistus lubab tänaseks vahelduva pilvisusega soojemat ilma

10:00

Soome president ja peaminister on visiidil Washingtonis

10:00

Iisrael ja Hamas nõustusid vaherahukava esimese etapiga

10:00

Tallinnas on puudus õpetajatest

09:25

Raadiouudised (09.10.2025 09:00:00)

08.10

Päevakaja (08.10.2025 18:00:00)

08.10

Ryanair jätab talvegraafikus Tallinnast viis liini taasavamata

08.10

Riik tahab taas hakata toetama omavalitsuste vabatahtlikke liitumisi

08.10

Raadiouudised (08.10.2025 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo