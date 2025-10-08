X!

Leedus toimub riigi ajaloo suurim evakuatsiooniõppus

Foto: SCANPIX/REUTERS/Ints Kalnins
Leedus on käimas riigi ajaloo suurim evakuatsiooniõppus. Katsetatakse riigiasutuste kiiret ümberpaigutamist, ressurside mobiliseerimist ja elutähtsate teenuste käigushoidmist kiiresti muutuvates julgeolekuoludes. Muuhulgas paigutati õppuste käigus teise kohta Vilniuse raudteejaam.

Jaamahoonet ega rööpaid õppuse käigus siiski ümber ei paigutatud, küll viidi kogu keskraudteejaama tegevus kiiresti teise kohta.

Korraldajate sõnul sujus jaama ümberkorraldamine hästi. Raudteejaama tegevuse viimine teise kohta on aga suhteliselt väike mure terve pealinna ümberkolimisega võrreldes. Just sellist võimalust õppuste korraldajad aga silmas peavad.

"Tõepoolest, me tahame olla kindlad ja pühenduda faktile, et meie võimuses on korraldada kogu Vilniuse elanikkonna, 600 000 inimese ümberkolimine," ütles Vilniuse linnapea Valdas Benkunskas.

"Pealinn asub geograafiliselt kahjuks väga lähedal piirile, kolmandale riigile ja me peame olema valmis erinevateks stsenaariumiteks," lausus Vilniuse tuletõrje- ja päästeameti direktor Renatas Pozela.

Õppuse kava kohaselt asutati Vilniuse elanikud ümber Kaunasesse.

"Muidugi ei taha ma oma kodu maha jätta, tahan elada oma kodulinnas. Ma ei taha seda kõike kaasa teha, aga kui ikka elu on ohus, siis pole parata, tuleb evakueeruda," sõnas Vilniusest evakueeritav pensionär Virginija.

"Meil on umbes kümme paika Kaunases, kümnes kirikus, mis on valmis inimesi vastu võtma, enamasti on need maa all," ütles Katoliku kiriku Kaunase peapiiskop Kestutis Kevalas.

Ajalooliselt suur evakuatsiooniõppus kestab 10. oktoobrini.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

