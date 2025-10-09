Tallinna koolides napib ka pärast õppeaasta algust õpetajaid

Mitu Tallinna kooli on ka peale õppeaasta algust saanud pikendust Tallinna haridusametilt, et leida oma kooli piisavas osakaalus kvalifitseeritud õpetajaid. Enim otsitakse eesti keele, inglise keele, matemaatika- ja klassiõpetajaid.

Tallinna haridusameti personali- ja dokumendihalduse osakonna juhataja Kadi Pilv selgitas, et eelmise nädala seisuga otsitakse pealinnas 38 õpetajat.

"Kui nüüd luua siia konteksti, siis on võrdlemisi sarnane seis möödunud aastaga, kus 30-40 õpetaja vahel koolide puhul ka läbi aasta siis värbamisvajadus on. Mõnevõrra õpetajate vajadus tõuseb iga õppeaasta lõpus ja suvekuud on kõige tihedamad värbamiskuud. Seal räägime Tallinna mõistes suurusest ca 150 kuni 200 avatud konkurssi erinevatesse koolidesse," rääkis Pilv.

Enamasti on probleem selles, et tikutulega tuleb taga otsida just kvalifitseeritud õpetajaid.

"Meil on ikkagi ca veerand laias laastus õpetajaid, kelle kvalifikatsioon ei vasta kehtestatud nõuetele. Selliste töötajatega tänase seaduse valguses saame sõlmida ja saavad juhid sõlmida vaid kuni aastataks töölepingud," ütles Pilv.

"Samamoodi PGS (põhikooli- ja gümnaasiumiseadus – toim.) lubab või kehtestab sellise nõude, et iga-aastaselt tuleb korraldada avalik konkurss ja avaliku konkursi korras saab siis õpetaja positsioonile inimesi värvata. Kui see konkurss luhtub, siis on alles õigus võtta kvalifikatsiooninõuetele mittevastav inimene tööle ja paraku jällegi kuni aastaks."

See, et õpetaja saab lugeda kvalifitseerituks, eeldab kõrgharidust ja õpetaja kutset. Lisaks mängib rolli ka eesti keele oskus.

"Põhikooli- ja gümnaasiumiõpetaja kvalifikatsiooni nõudeks on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, õpetaja kutse ning eesti keele oskus vastavalt keeleseaduses ja selle alusel kehtestatud nõuetele. See siis tähendab, et eesti keeles õpetavad õpetajad peavad kindlasti oskama eesti keelt C1 tasemel ja klassid, õpirühmad, kus õpetatakse veel vene keeles või muus keeles, siis nende keeleoskuse nõue on nüüd alates sellest sügisest vähemalt B-2 tase," selgitas Pilv.

Mäletatavasti möödunud aastal anti toona veel B-1 tasemel keelt oskavatele õpetajatele aastane armuaeg ning neil oli võimalus viia oma keeleoskus nõuetele vastavaks.

Tasub ka meeles pidada, et kui näiteks vastava hariduseta õpetajat saab teatud tingimustel võtta tähtajalise lepinguga tööle, siis vastava eesti keele oskuseta koolides töötada ei saa. Keeleõpetajad on ka enim puudu olevate õpetajate hulgas.

"Koolides [otsitakse] klassiõpetajaid, matemaatikaõpetajaid, inglise keele õpetajaid, eesti keele õpetajaid," loetles Pilv.