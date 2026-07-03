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Paarisadat lasteaia abiõpetajat ähvardab kehva keeleoskuse tõttu töökaotus

Eesti
Lasteaed.
Lasteaed. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Tänavu 1. augustist peavad lasteaedade abiõpetajad vastama B2-tasemel eesti keele oskuse nõudele. Praegu on lasteaedades puudu paarsada vastava keeletasemega abiõpetajat, keda ähvardab töökaotus.

234 lasteaia abiõpetajal tuleb enne õppeaasta algust saavutada B2-tasemel eesti keele oskus. Haridus- ja teadusministri Kristina Kallase (Eesti 200) sõnul ei saa abiõpetajad, kes nõuet tähtajaks ei täida, ametis jätkata, kuna B2-keeletase on töölepingu tingimus.

Minister vastas ERR-ile, et juhul, kui abiõpetaja ei saa augustiks B2-taseme eksamit sooritatud, siis see ei peaks lasteaedade tööd oluliselt häirima. Tema sõnul ei ole Eestis praegu lasteaiaõpetajate puudust ning lasteaiaõpetaja erialale jätkub huvilisi.

Kvalifikatsiooninõuetele mittevastavate õpetajate osakaal on suurim Maardus, kus 48 protsenti õpetajatest ei vasta kvalifikatsiooninõuetele. Maakondadest on suurim osakaal Ida-Virumaal, kus nõuetele ei vasta 29 protsenti õpetajatest. Maardu Muuga lasteaia direktor Stella Lusmägi ütles, et nad kuidagi ikka leiavad abiõpetajaid 1. augustiks.

"See on kindlasti üks aspekt, millega peame laiemalt tegelema. Toetame õpetajaid vajaliku kvalifikatsiooni saamisel, sest see tagab õpilastele antava õppe kvaliteedi," sõnas Kallas. 

Minister andis neljapäeval valitsusele ülevaate eestikeelsele õppele ülemineku edenemisest ning tõi välja, et õpetajate eesti keele oskus on viimastel aastatel märgatavalt paranenud. Praegu vastab keelenõuetele 98 protsenti alushariduse õpetajatest ja 97 protsenti üldhariduskoolide õpetajatest.

Lisaks räägiti ülevaates ka õpilaste eesti keele tasemest. 4. klassi õpilaste eesti keele kui teise keele tasemetööde keskmised tulemused on võrreldes 2024. aastaga paranenud nii esimeses kui ka teises kooliastmes. Samas on suurim väljakutse jätkuvalt rääkimise ja kirjutamise arendamine.

Eesti keelest erineva emakeelega õpilaste eesti keele kui teise keele tasemetööde tulemused näitavad, et sel õppeaastal on keskmised tulemused võrreldes 2024. aastaga paranenud nii esimeses kui ka teises kooliastmes. Esimese kooliastme tasemetööde keskmine tulemus tõusis 55,1 protsendilt 57,5 protsendile ning teises kooliastmes 55,5 protsendilt 60 protsendile sajast. 

Haridus- ja teadusministeerium jätkab õpetajate toetamist nii keeleõppe kui ka metoodikakoolitustega. 2025/2026. õppeaastal kontrolliti 12 kooli ja kuut lasteaeda, keskendudes sellele, kuidas eestikeelne õpe päriselt toimib, milline on õpetajate kvalifikatsioon ning kuidas koolid toetavad õpilaste keelelist arengut.

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