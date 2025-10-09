X!

Augustis peatus hotellides neli protsenti rohkem välisturiste kui mullu

Majandus
Turist ennast hotelli sisse kirjutamas.
Turist ennast hotelli sisse kirjutamas. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Majandus

Augustis peatus Eesti majutusettevõtetes 459 200 turisti, keda oli kokku üks protsent rohkem kui aasta varem samal ajal. Välisturiste oli neli protsenti rohkem ja siseturiste kaks protsenti vähem, kuid Soome turistide arv vähenes neljandat kuud järjest, teatas statistikaamet.

Augustis külastas Eesti majutusettevõtteid 240 700 välis- ja 218 500 siseturisti. Välisturiste (52 protsenti) peatus Eestis veidi enam kui siseturiste (48 protsenti).

Statistikaameti juhtivanalüütiku Helga Laurmaa sõnul on sel aastal välisturistide arv suurenenud enamikel kuudel.

"Pandeemiaeelsest tasemest jääme veel pisut maha," tõdes Laurmaa. "Kuigi siseturistide arv veidi vähenes, on siseturism hästi taastunud, ületades pandeemiaeelse 2019. aasta augusti taset kaheksa protsendi võrra," lisas ta.

Soomest saabus augustis Eestisse 62 400 turisti ning nad moodustasid üle veerandi (26 protsenti) kõigist majutuskohtades peatunud välisturistidest.

"Ehkki Soome turiste oli kõige rohkem, vähenes nende arv aasta võrdluses neljandat kuud järjest, augustis üheksa protsendi võrra," kommenteeris Laurmaa.

Lätist saabus 29 300 (12 protsenti), Saksamaalt 24 100 (10 protsenti), Leedust 11 800 (viis protsenti), Poolast 9900 ja Itaaliast 9500 turisti.

Välis- ja siseturiste leiab jätkuvalt enim Harjumaalt

Majutatud välisturistidest 84 protsenti olid augustis Eestis puhkusereisil ning 12 protsenti tööreisil.

Välisturistidest 68 protsenti valis ööbimiseks Harju maakonna, järgnesid Pärnu (12 protsenti), Tartu (seitse protsenti) ja Saare maakond (viis protsenti). Ida-Viru, Lääne ja Lääne-Viru maakonnas peatus igaühes kaks protsenti välisturistidest.

Majutuskohtades peatunud 218 500 siseturistist olid 76 protsenti puhkuse- ja 16 protsenti tööreisil. Kõige rohkem ööbis siseturiste Harju maakonnas (24 protsenti), järgnesid Pärnu (15 protsenti), Ida-Viru ja Saare (kummaski üheksa protsenti) ning Tartu maakond (kaheksa protsenti). Lääne, Lääne-Viru ja Valga maakonnas peatus igaühes kuus protsenti siseturistidest.

Majutushinnad on aastaga tõusnud kaheksa protsenti

Augustis sai peatuda 1232 majutuskohas ning täidetud oli 56 protsenti tubadest.

Ööpäev maksis majutusettevõttes keskmiselt 52 eurot inimese kohta, mis on kaheksa protsenti kallim kui 2024. aasta augustis. Harjumaal maksis üks ööpäev inimese kohta 59 eurot, Saaremaal 53, Pärnumaal 50, Ida-Virumaal 45 ja Tartumaal 43 eurot.

