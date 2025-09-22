Küsitlus: Keskerakond võib saada Tallinnas ainuvõimu

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi poolt tellitud täieliku valimisnimekirjaga küsitlusest selgus, et Keskerakond on Tallinnas teel kindla võidu ning ainuvõimu poole. Praeguse seisuga koguks Keskerakond Tallinnas 46 protsenti häältest, mis annaks neile 79-liikmelises volikogus 43 kohta.

Norstat Eesti poolt läbiviiduid küsitlusest selgus, et Sotsiaaldemokraatlik Erakond saaks 16 protsenti, Isamaa 13 protsenti ja Reformierakond 12 protsenti häältest. Selle küsitluse järgi ei ületaks valimiskünnist ei EKRE ega Parempoolsed, mis mõlemad saaks neli protsenti toetust. Eesti 200 laeks jääks kaks protsenti.

Kuna künnise alla jääks märkimisväärne hulk hääli (eelmistel KOV valimistel Tallinnas vaid 3,1 protsenti), võimendaks see valimiste võitja tulemust mandaatide arvutamisel. Ühiskonnauuringute Instituudi poolt arvutatuna tähendaks see Keskerakonnale praeguse seisuga 79-liikmelises volikogus 43 kohta.

SDE saaks 14, Isamaa 11 ja Reformierakond samuti 11 mandaati. Kolme peale kokku seega 36 kohta.

Küsitlus viidi läbi 10.- 21. septembrini veebikeskkonnas 16-aastaste ning vanemate valimisõiguslike Tallinna elanike seas ja selles osales kokku 1355 vastajat.

Eelmisel nädalal avaldas oma Tallinna küsitluse tulemused Kantar Emor. Nende küsitluse toimumise ajaks kandidaatide lõplikud nimekirjad selgunud polnud ehk küsiti inimeste arvamust erakondade kohta KOV-valimistel Tallinnas. Kantar Emori küsitlus näitas 10.-17. septembri seisuga kindlalt valima minejate seas Keskerakonnale Tallinnas toetuseks 38 protsenti. Järgnesid SDE 15, Reformierakond 14, Isamaa kaheksa protsendiga. Erinevalt ÜI/Norstati küsitlusest oli Kantar Emori küsitluses üle valimiskünnise ka Parempoolsete (seitse protsenti) EKRE (kuus protsenti) toetus.

Tartus suurim toetus Isamaal

Isamaa linnapeakandidaat Tartus on Tõnis Lukas Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Tartus küsitleti 540 vastajat ja seal oli suurim toetus Isamaal, mida lubas valida 27 protsenti. teisel kohal oli pikka aega Tartut valitsenud Reformierakond 22 protsendiga.

Järgnesid SDE 18 protsendi, EKRE 11 protsendi, Parempoolsed seitsme ja Keskerakond kuue protsendiga.

Mandaatidesse ümberarvutatuna tähendaks see 49-liikmelises tartu volikogus Isamaale 15, reformierakonnale 12, SDE-le 10, EKRE-le kuus, Parempoolsetele kolm ja Keskerakonnale samuti kolm ´mandaati.

Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud Norstati KOV küsitlusega saab lähemalt tutvuda siin.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimisnädal on 13. oktoobrist kuni 19. oktoobrini.