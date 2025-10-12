X!

"AK. Nädal:" kuidas toimivad valimiseelsed küsitlused ja prognoosid?

Eesti
Valimiskast.
Valimiskast. Autor/allikas: Aili Vahtla/ERR
Eesti

"AK. Nädal" uuris, kuidas toimivad valimiseelsed prognoosid ja küsitlused ning kuidas poliitikuid nende tulemusi oma huvides ära kasutavad.

Valimispäevale eelnevas küsitluste ja prognooside virrvarris on pilt kohati sama kirju kui tänavareklaamidel. Tihti kipuvad omavahel sassi minema küsitlustulemused ja valimisprognoosid.

"Küsitlus on mingil konkreetsel ajahetkel tehtud inimeste küsitlus, mis peegeldab tolle hetke inimeste seisukohti ja meeleolusid. Valimisprognoos võtab arvesse sellesama küsitluse, aga lisab sinna väga palju muid muutujaid juurde, mistõttu küsitlus ja prognoos võivad anda märkimisväärselt erinevad tulemusi," selgitas ERR-i veebiuudiste- ja portaalide juht Urmet Kook.

Küsitlusfirmasid on Eestis järele jäänud kolm suuremat: Kantar Emor, Norstat ja Turu-uuringute aktsiaselts. Küsitlustulemused näitavad, kui populaarne keegi oli konkreetsel uuringu tegemise ajahetkel ja sedagi tuleb uuringute tegijate sõnul võtta teatud kõikumisega.

Turu-uuringute AS-i juht Tõnis Stamberg märkis, et mida väiksem piirkond, seda suurem võib veapiir olla. "Kui me teeme üleriigilisi uuringuid, siis 1000 vastaja puhul see kõikumine võib olla suurusjärk kaks protsenti üles-alla, aga kui me teeme väiksemates piirkondades, siis võib see kõikumine olla protsentuaalselt ikkagi suurem," sõnas Stamberg.

"See on ka see, miks tegelikult erinevad uuringumajad räägivad sellest, et on veapiir ja toovad seda kogu aeg välja. Väga täpset prognoosi või ennustust on ikkagi tänu sellele raske anda. See oleneb veel mitmetest ja mitmetest asjaoludest, alates sellest, et milline on ilm ja kui palju suudetakse viimasel nädalal võib-olla valijaid kõnetada," lisas ta.

Kantar Emori uuringujuht Aivor Voog märkis, et küsitlus peegeldab inimese arvamust küsitluse hetkel, kuid valimishetkeks võib see olla juba muutunud.

Valimisprognoos sünnib mudelite abil, mis põhineb arvamusküsitlustel ja veel mitmesugustel andmetel, mida prognoosi koostajad täpse tulemuse tabamiseks oluliseks peavad.

Seekordsete valimiste eel on oma prognoosid välja pakkunud Ühiskonnauuringute Instituut ja sihtasutus Liberaalne Kodanik ehk SALK. Konservatiivide ja liberaalide prognoosid erinevad. Ühiskonnauuringute instituut pakub rohkem kohti Keskerakonnale ja jätab Parempoolsed volikogust välja. SALK usub Parempoolsete edusse ja näeb Keskerakonna võitu väiksemana.

Ühtlasi muutuvad prognoosid ise osaks kampaaniast.

Kook täheldas, et SALK-I prognoosi järgi on Tallinnas väga piiripealne seis. "Keskerakonnal-EKRE-l võiks olla justkui 40 kohta ja nende vaatest nii-öelda valgetel jõududel 39 kohta. Mis sõnumi nad tegelikult sellega saadavad ühiskonnale?" küsis ta. "Nad saadavad selle sõnumi, et need, kes jäävad praegu ühe häälega justkui Keskerakonnale-EKRE-le alla, et nende valijad – palun tulge valima, kõik ei ole veel kadunud, teie häälest sõltub kõik," rääkis ta.

Nii SALK kui Ühiskonnauuringute Instituut nendivad, et kampaania tegemises kasutavad poliitikud prognoose oma huvides ära.

SALK-i juht Tarmo Jüristo tõdes, et erakondadel on komme esitleda prognoose endale kasulikul viisil, kuid ta märkis, et prognoosi koostamist see ei mõjuta.

"See on selline tavaline asi, et enne valimisi erakonnad leiavad selle prognoosi, mis lubab neil panna kokku selle kuulsa graafiku, et kus sinu hääl loeb, et see on see, mis kellegi üle künnise aitab või mitte. Ja see on see, mida alati tehakse, et see on väga ootuspärane. Meie ei pane oma prognoosi kokku selle järgi, et kas see on kellelegi kasulikum või mitte, me püüame saada võimalikult ausa, objektiivse pildi," sõnas Jüristo.

Ühiskonnauuringute Instituudi andmeteadlane Remi Sebastian Kits märkis, et nende prognoosid näisid Isamaale mõju avaldavat. "Meie reitingutega paistis rohkem arvestavat oli Isamaa, sest nende puhul oli näha, et me oma analüüsides kirjutasime, et kui nemad 70. nimekirja Eestis kokku ei saa, siis nende valimisvõidu võimalus on nullilähedane. Ja nemad said kokku 71 nimekirja. Ma usun, et kuna me analüüsides seda kirjutasime, mida me ka avaldasime, siis ma arvan, et Isamaad see kindlasti mõjutas," lausus ta.

Riigikogu liige Raimond Kaljulaid (SDE) ütles, et erinevate reitingute ja prognooside tõde on alati kusagil vahepeal ja sajaprotsendilist kindlust ei anna neist ükski. Poliitikud tõlgendavad prognoose kahtlemata enda kasuks, mõjutades otseselt valijaid.

"Võib-olla Tallinnas, kui hästi praktiliseks minna, praegu väga paljud erakonnad räägivad sellest, et võib uuesti tulla Keskerakonna ainuvõim ja siis liberaalsed parteid püüavad sellega oma toetajaid meelitada valima ja öelda, et "teate, see on noatera peal, et see on praktiliselt ühe-kahe-kolme-nelja hääle küsimus", mida ta loomulikult tegelikult ei ole, aga see on osa sellest kampaania tegemisest," rääkis Kaljulaid.

"Loomulikult mingi osa publikust kuulab seda ja mõtleb: "Jaa, peaks minema ja hääletama võib-olla nende erakondade poolt, kes võiksid moodustada linnavalitsuse, kus Keskerakonda ei ole". Aga Keskerakonna toetaja kuuleb seda ja mõtleb: "Ma pean kindlasti tulema valima, sellepärast mina ju tahan, et Keskerakonnal läheks hästi"," tõi ta näite.

"Need uuringute tulemused on erinevad ja ka erakonnad ise tõlgendavad neid erinevalt ja nad loomulikult kasutavad kõik seda oma kampaanias ära. Tuleb suhtuda sellesse ka väga rahulikult," ütles Kaljulaid.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: "AK. Nädal"

Samal teemal

harivad vestlused

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:02

Taaramäe läheb Jaapanis viimasele etapile vastu teiselt kohalt

21:50

Põhja-Pärnumaa opositsioon soovib tühistada tuuleparkide eriplaneeringu

21:47

Esmaspäeval sajab vihma ja kohati ka lörtsi

21:37

"AK. Nädal" uuris, mis saab Edgar Valteri pärandist

21:32

Põhja-Pärnumaal on valimiste põhiteemad tuulikud, koolivõrk ja valla juhtimisstiil

21:29

Rannula ja Tass teenisid võidulisa, Riismaalt võidumängus veatu viskepäev

21:24

"AK. Nädal:" kuidas toimivad valimiseelsed küsitlused ja prognoosid?

21:10

Kalm: USA oleks võinud Ukrainale Tomahawki raketid märksa varem anda

21:07

Saatse kohalikud ootavad kiiremas korras uut sõiduteed

21:07

Esmaspäeval algab kohalike valimiste eel- ja e-hääletamine

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

11.10

Piirivalve juht: Saatse saapa juures liikusid relvastatud grupid Uuendatud

11.10

Suri näitleja Diane Keaton

00:00

Eesti kaotas Itaaliale, aga Sappinen karistas Donnarumma eksimuse Uuendatud

17:40

Zelenski kutsus Trumpi üles lõpetama Ukraina sõda Lähis-Ida eeskujul Uuendatud

11.10

Brittide lennukid tegid 12-tunnise patrull-lennu Venemaa piiri ääres

09:15

Ivo Uukkivi: olen 30 aastat järjest olnud väikeste lastega koos, ega oma mõtteid ei kuule

10:12

Pühapäevast käivitub Euroopas uus piirikontrolli infosüsteem

11.10

Sõja 1326. päev: Ukraina ründas naftatöötlemistehast 1400 kilomeetrit rindest Uuendatud

09:28

Arengupsühholoogid: haridussüsteem surub emotsionaalsed oskused tagaplaanile

11.10

Geoloogiateenistus rajas Arbaverre 700-meetrise soojuspuuraugu

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

22:02

Taaramäe läheb Jaapanis viimasele etapile vastu teiselt kohalt

21:29

Rannula ja Tass teenisid võidulisa, Riismaalt võidumängus veatu viskepäev

20:57

Põlva Serviti teenis Küprosel ülekaaluka võidu

20:21

Pärnu VK lõpetas nädalavahetuse võiduga, Võru Barrus kaotas viies geimis

loe: kultuur

16:13

ETV2 eetrisse jõuab Pärnu filmifestivali võitnud Kullar Viimse dokfilm "Torn"

14:25

Riigiarhivaar Priit Pirsko: 99,7 protsenti rahvusarhiivi külastustest toimub veebis

12:19

Pimedate Ööde filmifestival kuulutas välja põhivõistlusprogrammi

11:35

Arvustus. Kinoteatri uue sarja risk, rõõm ja rutiini murdmine

loe: eeter

13:13

Reigo Ahven start-up ettevõtjate bändist: meie kõik lood peavad lõpuks minema pungiks

12:00

90. sünnipäeva tähistanud Rein Järlik: tunnen rõõmu, kui ajakirjandusest midagi hullu lugeda pole

10:33

Raadio Tallinna kuu plaat. Sten-Olle tuletab meelde autorilaulu olemuse

10:26

Robert Linna: biitlid on nii isikupärased tegelased, seda kombinatsiooni pole võimalik taastada

Raadiouudised

21:00

Ida-Viru sai 5 ja Lääne-Virumaa 15 uut kerksuskeskust

20:25

Eestis plaanitakse toidupakenditele lihtsamat tervislikkuse märgistust

19:45

Küberrünnakute ja hübriidohtude vastu aitab era- ja riigisektori koostöö

18:55

Saatse kohalikud ootavad kiiremas korras uut sõiduteed

18:30

Uriini kiirtestide tõhususes tasub kahelda

18:25

Päevakaja (12.10.2025 18:00:00)

11.10

Päevakaja (11.10.2025 18:00:00)

11.10

Lääne-Virumaale rajati Eesti sügavaim soojuspuurauk

10.10

Päevakaja (10.10.2025 18:00:00)

10.10

Jäälõhkujate ehitamine USA-le loob Soomes tuhandeid töökohti

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo