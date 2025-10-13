X!

President: jätke kõrvale need, kes jagavad tühje või ebareaalseid lubadusi

Alar Karis aasta õpetaja galal Pärnu kontserdimajas.
Alar Karis aasta õpetaja galal Pärnu kontserdimajas. Autor/allikas: Aron Urb/Haridus- ja teadusministeerium
Tühjad või tegelikkusest irdunud kenad loosungid või omavalitsuse pädevusest kaugenenud kõlavad lubadused ei vii kohalikku elu kuidagi edasi, ütles president Alar Karis esmaspäeval alanud kohalike valimiste nädala puhul tehtud avalduses.

ERR-i portaal avaldab presidendi avalduse täismahus.

"Algab nädal, kui te saate teha valiku, kes kujundavad teie kodukoha tulevikku järgmisel neljal aastal.

Selle valiku teeb igaüks ise. Valik on keeruline ega saa lähtuda kandidaatide jutu soravusest ja valimisplakatite ilust. Meist igaühel on ju oma mured, olgu teemaks lasteaiakohad, ühistransport või teeaugud, kuid valmiste puhul tasub vaadata neist kaugemale ning hinnata laiemalt seda, mis meie kodulinna või koduvalda üldiselt arendaks. Tõsi, soovid ja arvamused paremast kodukandist on tihti vastuokslikud ja teinekord tundub, et mõnes küsimuses ei suudeta või isegi ei soovita neid sügavalt sisse aetud vastuolusid ületada. Kuid demokraatlik ja toimiv omavalitsus nõuab ühise osa leidmist. Just parima ühisosa leidmiseks valimegi volikogudesse rahva esindajad, kes meie lootuse järgi mõistavad oma vastutust ja kohustusi, on valmis koostööks. Volikogud ei ole palagani või sõnasõja kohad, volikogud on kodukandi tuleviku kujundamise paigad.

Oma valimisotsust tehes lugege ja mõelge läbi kandidaatide lubadused. Tühjad või tegelikkusest irdunud kenad loosungid või omavalitsuse pädevusest kaugenenud kõlavad lubadused ei vii kohalikku elu kuidagi edasi. Kui lubate mul soovitada, siis jätke kõrvale need, kes jagavad tühje või ebareaalseid lubadusi. Enamasti on valijatel võimalik hinnata ka valimisnimekirjade või kandidaatide senist suutlikust oma kodukanti edendada, võimet koostööd teha ja lubadusi täita. Mõelge ka sellele.

Kahjuks on süvenemas arusaam, et poliitika on inimestest kaugele läinud ja nii ei tahetagi valima minna. Kui te tõesti nii teete, siis lähebki poliitika teist püüdmatult kaugele. Valima minek tähendab aga poliitika ja poliitikute mõjutamist. Siin on lubatud kõik vahendid – meil Eestis on võimalik elektrooniliselt hääletada, eelhääletusel osaleda, valmiskasti koju tellida või valmispäeval valimisjaoskonda minna.

Igaüks meist saab oma valiku teha. Meil kõigil on olemas vajalikud teadmised ja võimalused, et kodukandile nägu ja tegu anda."

Toimetaja: Urmet Kook

