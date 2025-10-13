Lätis ja Leedus kasvas uute autode müük järsult, Eestis langes sama palju
Lätis ja Leedus kasvas uute autode registreerimine aastases võrdluses kolmandas kvartalis üle 40 protsendi, samas kui Eestis langes see samal perioodil rohkem kui 40 protsendi võrra, selgub Leedu autoinfo ettevõtte AV Automotive Research/AutoTyrimai koostatud ülevaatest.
Kolme riigi registreerimisasutuste – Leedu Regitra, Läti CSDD ja Eesti Transportameti andmete analüüs näitab, et uute sõiduautode arvele võtmine Balti riikides suurenes 2025. aasta kolmandas kvartalis kokku 16,7 protsendi võrra, jõudes 22 527 ühikuni.
"Vaatamata registreerimiste olulisele langusele Eestis seoses maksumuudatustega on üldtulemus siiski positiivne tänu kahe teise Balti riigi heale kasvule," märkis AV Automotive Research/AutoTyrimai, mida vahendas Läti rahvusringhääling LSM.lv.
Leedus registreeriti 46,4-protsendine kasv (registreeriti 11 646 uut sõiduautot) ja Lätis peaaegu sama suur kasv ehk 45,6 protsenti eelmise aasta sama perioodiga võrreldes (registreeriti 7020 uut sõiduautot). Seevastu Eesti müük kahanes kolmandat kvartalit järjest, seekord 40,8 protsendi võrra (langedes 3861 uue autoni) mootorsõidukimaksu kehtestamise tõttu, mis jõustus 1. jaanuaril 2025, märkis LSM.
Kogumüügist moodustas Leedu uute autode müük 51,7 protsenti, Läti osakaal oli 31,2 protsenti ja Eesti osas 17,1 protsenti.
Suurima läbimüügiga automargid oli Balti riikides Toyota (4184 ühikut), Škoda (3387), Volkswagen (2944), Renault (1192) ja Kia (1117).
Leedus olid enim ostetud uute autode esikolmikus Škoda Octavia (644 sõidukit), Volkswagen T-Roc (582), Toyota RAV4 (578).
Lätis olid kolm populaarseimat automudelit Toyota Yaris Cross (302), Škoda Kodiaq (286) ja Toyota RAV4 (261).
Eestis olid uute arvele võetud autode esikolmikus Škoda Octavia (189), Kia Sportage (182), Toyota RAV4 (150);
Toimetaja: Mait Ots
Allikas: LSM.lv