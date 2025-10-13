Lätis ja Leedus kasvas uute autode müük järsult, Eestis langes sama palju

Lätis ja Leedus kasvas uute autode registreerimine aastases võrdluses kolmandas kvartalis üle 40 protsendi, samas kui Eestis langes see samal perioodil rohkem kui 40 protsendi võrra, selgub Leedu autoinfo ettevõtte AV Automotive Research/AutoTyrimai koostatud ülevaatest.