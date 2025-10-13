X!

Holland võttis julgeolekule viidates üle Hiina firmale kuuluva kiibitootja

Välismaa
Nexperia tehase värav Hamburgis.
Nexperia tehase värav Hamburgis. Autor/allikas: SCANPIX / DPA/ David Hammersen
Välismaa

Hollandi valitsus võttis julgeolekumuredele viidates oma kontrolli alla riigis tegutseva kiibitootja Nexperia, mis kuulub Hiina emaettevõttele Wingtech.

Holland põhjendas auto- ja tarbeelektroonikatööstuses kasutatavaid kiipe valmistava Nexperia juhtimise ülevõtmist murega olulise tehnoloogia võimaliku üleandmise pärast selle Hiina emaettevõttele, teatas väljaanne Financial Times (FT). Uudisteagentuuri Reuters andmeil põhjendas valitsus otsust sooviga tagada piisava hulga kiipide olemasolu Euroopas auto- ja tarbeelektroonikatööstuse jaoks.

Haag kasutas selleks sammuks esimest korda kaupade kättesaadavuse seadust, märkides, et Nexperia ohustab "Hollandi ja Euroopa pinnal oluliste tehnoloogiliste teadmiste ja võimete järjepidevust ja kaitset", teatas majandusministeerium avalduses. "Nende võimete kadumine võib kujutada endast ohtu Hollandi ja Euroopa majanduslikule julgeolekule," lisas ministeerium.

Hollandi majandusministeerium märkis, et nende sekkumine oli erandlik ja toimus reaktsioonina teravatele signaalidele tõsiste halduslike puudujääkide ja tegevuse kohta ettevõttes. Samm võimaldab valitsusel tühistada või blokeerida juhtimisotsuseid, mida ta peab kahjulikuks, kuid ettevõtte tavapärane tootmine võib jätkuda.

Ettevõtte juhatuse esimees Zhang Xuezheng kõrvaldati Amsterdami kohtu korraldusega 6. oktoobril ametist ning tema asemele nimetatakse Wingtechi teatel sõltumatu mittehiinlane, kellel on otsustav hääl.

Hollandi majandusminister Vincent Karremans saab nüüd Nexperia juhatuse otsuseid blokeerida või tühistada.

Ministeerium tegi oma otsuse juba 30. septembril, kuid avalikustas sammu alles 12. oktoobril, märkis FT.

Nexperia emaettevõte Wingtech on Hiina börsil noteeritud firma, mille Washington on lisanud nimekirja, millega äri ajamiseks peavad USA kompaniid saama valitsuselt litsentsi, kuna neid peetakse võimalikuks ohuks riiklikule julgeolekule. Selliste ettevõtetega äri ajamiseks loa saamine valitsuselt on USA firmade jaoks väga keeruline, märkis FT.

Kui Wingtech 2024. aasta detsembris sellesse nimekirja kanti, teatas Nexperia, et järgib USA reegleid, kuid see ei mõjuta oluliselt Nexperia tegevust, sest seda hoitakse ettevõtte väitel Wingtechist sõltumatult.

Eelmisel kuul laiendas USA aga ettevõtete nimekirja reegleid, et automaatselt lisada sinna ka nende tütarettevõtted, millest nn mustas nimekirjas ettevõtted omavad 50 protsenti või rohkem.

Praegu pole selge, kas see samm oli seotud Hollandi valitsuse tegevusega, kuigi Haag ja Washington teevad arvutikiipide tööstuse ekspordikontrolli osas tihedat koostööd, kirjutas FT.

Hollandi valitsuse samm tõi kaasa Wingtechi aktsiate 10-protsendise languse Shanghais esmaspäeval ning ettevõte teatas avalduses, et konsulteerib juristidega ja otsib valitsuse tuge, et "kaitsta ettevõtte õigustatud õigusi ja huve".

Wingtech teatas börsiavalduses, et Hollandi korralduse ja kohtuotsuste tõttu piiratakse ajutiselt ettevõtte kontrolli Nexperia üle, mis mõjutab otsuste tegemist ja tegevuse efektiivsust. Nexperia pressiesindaja ütles, et ettevõte järgib kõiki kehtivaid seadusi ja määrusi, ekspordikontrolli ja sanktsioonide režiime ning keeldus edasistest kommentaaridest.

Wingtech ütles avalduses, et otsus kujutab endast geopoliitilise eelarvamuse, mitte faktidel põhineva riskihindamise poolt juhitud liigset sekkumist.

"See samm on rängalt vastuolus Euroopa Liidu pikaajalise turumajanduse põhimõtete, ausa konkurentsi ja rahvusvaheliste kaubandusnormide toetamisega," teatas ettevõte. "Me protesteerime kindlalt selle diskrimineeriva kohtlemise vastu Hiina omanduses oleva ettevõtte suhtes."

Wingtech ostis 100-protsendise osaluse Nexperias, mis oli kunagi osa Hollandi ettevõttest Philips, 2018. aastal umbes 3,63 miljardi dollari eest. Nexperia on üks maailma suurimaid lihtsate arvutikiipide, näiteks dioodide ja transistoride tootjaid, kuigi see arendab ka täiustatud tehnoloogiaid, mille eesmärk on kiipide abil akude tõhusam tootmine.  

Hollandi valitsuse samm süvendab lääneriikide ja Hiina vahelist pinget tipptehnoloogia, nagu täiustatud pooljuhid ja kriitilised toorained, kättesaadavuse üle, märkis FT.

Neljapäeval kehtestas Hiina ulatuslikud piirangud haruldaste muldmetallide ekspordile, mida kasutatakse toodetes alates autodest kuni tuuleturbiinideni.

Nexperia peakontor asub Hollandis Nijmegenis, kuid sel on tütarettevõtteid üle maailma. Ettevõtte sõnul järgib see "kõiki kehtivaid seadusi ja määrusi, ekspordikontrolli ja sanktsioonide režiime".

2022. aasta novembris takistati Nexperial Ühendkuningriigis asuva Newport Wafer Fabi ostmist riikliku julgeoleku kaalutlustel, mis olid seotud Hollandi ettevõtte kuulumisega Wingtechile.

USA surve all on Haag juba piiranud Hollandi kontserni ASML-i täiustatud pooljuhtide tootmismasinate müüki Hiinale.

Ministeerium ütles, et selle viimane tegevus ei ole suunatud teistele ettevõtetele, sektorile ega teistele riikidele ja et pooled võivad selle otsuse peale kohtus vastuväite esitada.

Toimetaja: Mait Ots

