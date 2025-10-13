X!

ERR USA-s: Ameerikas tuntakse Lähis-Ida rahuleppe üle suurt kergendust

Foto: SCANPIX /Yoan VALAT / POOL / AFP
"Ameerikas tuntakse väga suurt kergendust. Viimased kaks aastat on Lähis-Idas toimuvat väga pingsalt jälgitud. See oli ka valimiste üheks peamiseks teemaks. Tänast päeva nähakse kui USA välispoliitika väga suurt saavutust," rääkis ERR-i USA korrespondent Laura Kalam.

Nii demokraadid kui ka Trumpi kriitikud ütlevad, et presidendi tööd tuleb ikkagi tunnustada.

"Joe Bideni riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan ütles, et kahtlemata Trump seda kiitust täna väärib. Ta ütles, et sellise leppe saavutamiseks läheb vaja palju sihikindlust ja rasket tööd," lausus Kalam.

Kalam ütles, et ligi pooled registreeritud valijatest kiidavad Trumpi rahuplaani heaks.

"Nooremad ameeriklased on Trumpi rahuplaani osas kriitilisemad, aga sellele vaatamata tuntakse täna kergendust. Poliitikud arutavad, milline saab olema USA ja Trumpi roll edasi," lausus Kalam.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: Aktuaalne Kaamera

Viimased teleuudised

