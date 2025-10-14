Mitmed riigid soovivad lihtsustada välismaiste kurjategijate väljasaatmist

Mitmed Euroopa riigid tahavad tõhusamalt ohjeldada ebaseaduslikku sisserännet ning pooldavad seetõttu Euroopa inimõiguste konventsiooni muutmist. Selle raames tahetakse lihtsustada välismaiste kurjategijate väljasaatmist.

Briti võimud pole rahul, kuidas Euroopa Inimõiguste Kohus inimõiguste konventsiooni tõlgendab. London soovib selle ülevaatamist ning ajalehe The Times teatel toetavad seda sammu 16 riiki.

Muudatusi toetavate riikide hulka kuuluvad Austria, Belgia, Itaalia ja Poola. Nendega on liitunud ka teised riigid, sealhulgas Prantsusmaa, Saksamaa, Holland, Horvaatia ja Tšehhi.

Ettepanekud piiraksid kohtute õigust takistada varjupaigataotlejate väljasaatmist enne kohtuistungite toimumist. Valitsused soovivad nii rohkem vabadust inimeste väljasaatmisel.

Ajaleht The Times kirjutab, et muudatused nõuavad tõenäoliselt inimõiguste konventsiooni muutmist. Muudatused suurendaksid riikide volitusi oma piiride reguleerimisel, eelkõige majandusliku heaolu ja riikliku julgeoleku kaalutlustel.

Eeldatakse, et see tugineb inimõiguste konventsiooni 2021. aasta muudatustele. Siis leiti, et peamine vastutus inimõiguste kaitse tagamisel lasub riikidel. Samuti anti neile rohkem vabadusi seaduste tõlgendamisel, jäädes Inimõiguste Kohtu järelevalve alla.

Valitsused loodavad nüüd, et muudatused takistavad varjupaigataotlejatel inimõiguste konventsiooni väljasaatmise vältimiseks ära kasutada. Näiteks märtsis ei saadetud Suurbritanniast välja Albaaniast pärit kurjategijat, kes mõisteti narkoäri ajamise eest kolmeks aastaks vangi. Kohtunikud leidsid, et väljasaatmise korral jääks tema tütar ilma niiöelda meessoost eeskujust.

Juunis kasutasid kaks Brasiilias mõrva ja vägistamise eest tagaotsitavat põgenikku edukalt Suurbritannia inimõiguste seadusi, et vältida väljaandmist. Mehed väitsid, et nende väljaandmine oleks vastuolus Euroopa inimõiguste konventsiooni artikli 3 sätestatud õigustega.

Inimõiguste konventsioonist on saanud Suurbritannias nüüd poliitiline küsimus. Parempoolsed opositsiooniparteid leiavad, et riik peab konventsioonist lahkuma.

Tooride juht Kemi Badenoch ütles eelmisel nädalal, et inimõiguste konventsioonist lahkumine on ainus võimalus. Ta tunnistas, et see samm ei saa olema lihtne. Parempopulistliku partei Reform juht Nigel Farage annab otsekohesemaid lubadusi ning lubab kiiremaid lahendusi.

Briti valitsuskabineti liige Nick Thomas-Symonds lükkas aga opositsiooni üleskutsed konventsioonist lahkumiseks tagasi.

"Nigel Farage ja Kemi Badenoch pakuvad isolatsionistlikku fantaasiat. Astuda välja Euroopa inimõiguste konventsioonist ja teeselda, et probleem on kadunud," ütles Nick Thomas-Symonds.