18-aastase tudengi mõrv raputab Suurbritannia ühiskonda

Vickrum Digwa pussitas eelmise aasta lõpus 18-aastast tudengit Henry Nowakit ning sündmuskohale saabunud politseinikud uskusid esialgu ründajat, mitte ohvrit. Nowak suri saadud vigastuste tagajärjel ning juhtum tekitas Suurbritannias ulatusliku poliitilise vaidluse.

Sikhi usku Digwa pussitas Nowakit 2025. aasta detsembris Southamptonis. Sündmuskohale saabunud politseinikud uskusid esialgu pigem ründajat kui Nowakit. Politsei pani Nowaki käed raudu, kuigi ta lebas raskelt vigastatuna maas ja ütles, et ei saa hingata. Hiljem alustati Nowaki elustamist, kuid ta suri saadud vigastustesse.

Digwa pussitas Nowakit noaga, mida tal oli lubatud kanda sikhidele tehtud usulise erandi alusel. Suurbritannias on noakandmine muidu keelatud.

Kohtus selgus, et Digwa oli politseile valetanud. Digwa väitis, et Nowak oli teda rassiliselt solvanud ning puudutanud tema turbanit. Digwa mõisteti hiljuti mõrva eest eluks ajaks vangi ning ta peab trellide taga veetma vähemalt 21 aastat.

Käeraudadesse pandud tudengi traagiline surm raputas aga Suurbritannia ühiskonda. Juhtum vallandas ühiskonnas arutelu selle üle, kas politsei on rassismivastases võitluses liiale läinud.

Kriitikute hinnangul on politsei rassismisüüdistuste kartuses muutunud liiga ettevaatlikuks ning soosib sisserändetaustaga inimesi. Juhtumit kajastab laialdaselt ka Briti meedia ning see on tekitanud riigis ulatusliku poliitilise vaidluse.

Nowaki traagiline surm jõudis seetõttu kiiresti Briti poliitika keskmesse ning parempopulistlik partei Reform teatas, et juhtum meenutab 2020. aastal aset leidnud George Floydi mõrva. Mustanahaline Floyd tapeti politsei poolt ning tema surm vallandas ülemaailmsed rassismivastased meeleavaldused.

Ajaleht The Wall Street Journal toob aga välja, et erinevalt Floydist ei tapnud Nowakit politseinik. Kohtuarsti hinnangul oleks Nowak saadud vigastustesse peaaegu kindlasti surnud, ka siis, kui meedikud oleksid talle viivitamatult abi osutanud. Kohalik politsei vabandas Nowaki vahistamise pärast ning alustas juhtumi uurimist.

Suurbritannia siseminister Shabana Mahmood ütles, et Nowaki perekond väärib vastuseid politsei tegevuse kohta, kuid tegemist ei ole rassijuhtumi, vaid mõrvajuhtumiga.

Nowaki mõrv pälvis suurt tähelepanu ka sotsiaalmeedias, kuna sellele juhtis tähelepanu X-i omanik ja maailma rikkaim inimene Elon Musk. Viimane toetab uut paremäärmuslikku parteid nimega Restore Britain. Partei loodi, kuna selle asutajate hinnangul ei lähe Reform oma sisserändevastase retoorikaga piisavalt kaugele.

Teisipäeval ütles Restore'i juht Rupert Lowe, et kui tema oleks võimul, määraks ta Digwale surmanuhtluse. Reformi juht Nigel Farage kardab nüüd kaotada hääli uuele parteile ning on samuti oma retoorikat karmistanud. Ta nimetas politsei kohtlemist Nowaki suhtes "valgetevastaseks eelarvamuseks".

Teisipäeva õhtul kogunesid aga sajad meeleavaldajad Southamptoni politseijaoskonna ette, skandeerides: "Ma ei saa hingata." Hiljem puhkesid linnas kokkupõrked meeleavaldajate ja politsei vahel.

Protestijad ja Muski-meelsed sotsiaalmeediaaktivistid leiavad veel, et Keir Starmeri valitsus käitub Nowaki mõrva suhtes silmakirjalikult. Nad toovad välja, et 2020. aastal põlvitasid Starmer ja tema liitlased George Floydi auks. Aktivistid väidavad nüüd, et valitsus püüab Nowaki surma lihtsalt maha vaikida.

Kriitikud leiavad nüüd, et parempopulistlikud jõud üritavad Nowaki mõrva oma poliitilistes huvides ära kasutada. Ka konservatiivne tooride partei mõistis Farage'i viimased avaldused hukka ning süüdistas teda ühiskonna lõhestamises.