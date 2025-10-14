X!

Swedbank ei arvesta enam peretoetusi kodulaenuvõtja sissetulekute hulka

Elumajad uue Arteri kvartali taustal.
Elumajad uue Arteri kvartali taustal. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Swedbank lõpetas alates septembist peretoetuste arvestamise kodulaenutaotleja sissetulekute hulka, samas kui teised Eestis tegutsevad pangad seda jätkuvalt teevad.

Swedbanki eluasemelaenude valdkonnajuht Anne Pärgma kinnitusel arvestavad nad kodulaenu väljastamisel peamise sissetulekuna töötasu, aga toetusi, sealhulgas lastetoetusi alates septembrist enam mitte, kirjutas Õhtuleht.

Teised pangad arvestavad aga peretoetusi jätkuvalt laenutaotleja sissetulekute hulka. Seda kinnitasid nii SEB, Coop pank, LHV, Luminor, Citadele kui ka Bigbank.

Samas möönis LHV eraisikute finantseerimise osakonna juht Catlin Vatsel, et laste hulk mõjutab pere laenuvõimekust, sest mida rohkem on ülalpeetavaid, seda suuremad on igakuised kulud ja seda väiksem osa sissetulekust jääb laenu teenindamiseks.

Coop Panga kodulaenude äriliini juht Karin Ossipova tõi teisalt välja, et kui lapsi on vähemalt kolm, saab pere kasutada kodulaenu võttes ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse paljulapselise pere käendust, mille puhul on omafinantseeringuks vaja kõigest viis, mitte tavapärane 15 protsenti.

Eesti Panga finantsstabiilsuse osakonna juhataja Jaak Tõrs ütles, et laenuandmise otsus ja tingimused põhinevad panga riskihindamisel, kas isik on võimeline laenu tagasi maksma.

Eesti Pank on eluasemelaenu väljastamise nõuetes sätestanud, et arvestada tuleb eelkõige sissetuleku regulaarsust. Sissetuleku tüübi arvestamine on panga enda riskide hindamise pädevus, kuid oluline on hinnata laenuteenindamise võimet, teisisõnu ei keela Eesti Pank lastetoetusi pere sissetuleku hulka lugeda.

Loe pikemalt Õhtulehest.

Toimetaja: Karin Koppel

