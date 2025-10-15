Mulgi vallavolikogu lõpetas tuuleparkide eriplaneeringu

Mulgi vallavolikogu lõpetas 17 poolthäälega valda kavandatud tuuleparkide eriplaneeringu ja nende keskkonnamõju hinnangu koostamise. Ühe põhjusena toodi esile, et kolm aastat tagasi eriplaneeringut algatades polnud vallal täit teadmist, mida tuulepargid tegelikult endaga kaasa toovad.

"Suusad läksid risti siis, kui me kehestasime omavalitsuse poolt arendajatele tuuleparkide võimsuse piirangu 70 megavatti. Omavalitsus nägi, et see on see protsent tuuleenergeetikast, mida vald saaks panustada kogu Eesti roheenergeetikasse," ütles Mulgi vallavanem Dmitri Orav (Isamaa).

"Riik pani paika eesmärgid, kuhu me tahame jõuda ja lasi siis arendajad nii-öelda põllu peale laiali neid eesmärke täitma, ilma et oleks enne informeerinud kohalikke omavalitsusi või andnud meile oskusteavet, et mis tähendab tuuleenergeetika, kuidas neid planeeringuid läbi viia. Ja millistes mahtudest ja millistest Eesti piirkondadest me räägime," lausus Mulgi vallavolikogu esimees Imre Jugomäe (Keskerakond).

Kõik Mulgi vallavolikogu liikmed eriplaneeringu lõpetamist siiski ei toetanud.

"Ma leian ikkagi, et selles faasis selle menetluse lõpetamine ei ole õiguslikult pädev," ütles Taimo Tugi (Reformierakond).

"Meil on tekkinud arusaam, et kuskil ei tohiks olla tootmist, kuskil ei tohiks olla reostavat mitte midagi, mis kodukohta muudaks. Ma arvan, et kui me sedasi läheme edasi, siis kahjuks majanduslik kasv ja teatav tööstuslik tootmine käivad käsikäes," lausus Mihkel Kalda (Parempoolsed).

Viiest arendajast suurim, Utilitas Wind, leiab, et Mulgi valla eriplaneeringu lõpetamine pole seadusega kooskõlas, mistõttu kaalutakse võimalust otsida kaitset õigussüsteemist. Ettevõtte arendusjuhi Kristiina Nautsi sõnul on Utilitas Wind jätkuvalt valmis arutama lahendusi, mis tooksid kogukonnale otsest kasu, nagu soodsam elektri hind või muud kokkulepped.

Kliimaministeeriumi andmeil on tuuleparkide planeering lõpetatud Türi, Põltsamaa, Haljala, Põhja-Sakala ja Mulgi vallas, kusjuures Haljalas, Põhja-Sakalas ja Türil on seisma pandud ainult üks planeering, samas teistega siiski jätkatakse.