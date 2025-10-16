Valitsus: Saatse saapa teed jäävad suletuks

Valitsus on seisukohal, et ükski Eesti inimene ei pea sõitudeks kasutama Venemaa territooriumi, mis tähendab et Saatse saapa kaks teelõiku jäävad suletuks, ütles peaminister Kristen Michal valitsuse pressikonverentsil.

"Arvestades ohuhinnangut – need teed jäävad kinni. See tähendab, et Vene Föderatsioonist läbi sõitmisel on eri riskid, Venemaa aktiivsus on kasvanud, ja vana kokkulepe, et sealt tuleb peatumata läbi sõita, ei ole võimalik, kui seal on relvastatud inimesed. Need tellingud on kinni ja jäävad kinni," sõnas Michal.

"Väikese saapa tee, mis sealt ringi viib, valmib paari kuuga. RMK tee, mis on täna juba kasutuses, tehakse paremaks ja seda laiendatakse," sõnas Michal.

Michal ütles, et lisaks sellele, et teid laiendatakse, jätab riik keskkonnamõjud hindamata uue tee rajamisel.

"Seda seetõttu, et tegemist on Eesti julgeolekule vajaliku teega. 2024. aastal sai transpordiamet ülesande hakata sinna tee rajamist ette valmistama. 2025. aastal otsustasime selle teele raha anda. Praegu on tee rajamine selles kinni, et esimene teetrass kohtas keskkonnaväärtuslikke liike ja teine trass läbib Natura ala, kus on vajalik keskkonnamõjude hindamine. Valitsus tegi otsuse, et julgeoleku alusel jääb ära keskkonnamõjude hindamine. Natura hindamine tuleb, aga see võtab vähem aega," rääkis Michal.

"Kõige selle tulemusena peaks tee, mida tulevikus kasutama hakatakse, valmima 2026. aasta sügiseks," lisas peaminister.

Lisaks arutab valitsus Michali sõnul täiendavad leevendusmeetmeid kohalikele.

"See puudutab eelkõige ühistransporti, sest selleks on vallale toetust vaja," lisas ta.

Siseminister Igor Taro rääkis, et esimesele intsidendile Saatse saapas suudeti kiiresti reageerida, aga ohuraport näitas, et ükski Eesti amet ei suuda sajaprotsendiliselt kindlustada senise läbisõidurežiimi ohutut jätkumist.

"Tegemist on Venemaaga. Valitsuse otsus teed sulgeda lähtus julgeolekukaalutlustest. Teistpidi ka selle ohutuse tagamisest, et meie piir oleks puutumata, et seal poleks auke sees. Sinna tulevad füüsilised tõkked. Aed, mis on ehitatud ühele ja teisele poole, saab ühendatud," rääkis Taro.

Aasta jooksul tekib uusi probleeme ühistranspordile, mida aitab riik omavalitsusel lisarahaga lahendada, kinnitas Taro. "Me tuleme appi selles keerulises olukorras selle aasta jooksul, kui seda teed ehitatakse," lausus Taro.