Tallinn vaeb, kas korraldada edaspidi jõuluturgu ise või teha hange

Tallinna jõuluturg on aastaid püsinud muutumatuna, märksõnadeks glögi, verivorstid, maiustused ning karvamütsid ja merevaigust ehted. Tänavu lõpeb leping turgu pikalt korraldanud ettevõttega ning linn plaanib selle aasta sees otsustada, kas teha uus hange või hakata edaspidi jõuluturgu ise korraldama.

Jõuluturg avatakse Tallinnas Raekoja platsil tänavu 21. novembril ja see jääb sinna kuni 28. detsembrini.

Turgu on üle kümne aasta korraldanud Igor Semjonovile kuuluv osaühing 5+ Capital, mis on registreeritud ühte Õismäe tee korterisse. Viimase hankega sõlmiti leping kolmeks aastaks, mis täitub tänavu ehk pärast selleaastast jõuluturgu peab pealinn otsustama, kuidas edasi minna.

Varasematel aastatel on jõuluturgu iseloomustanud üha rahakotivaenulikumad hinnad ja kitši kalduv kaubavalik, kuid kas glögi ja verivorst maksavad tänavu mullusest veelgi rohkem, ei oska linnavalitsus veel öelda.

"Rendihinnad kauplejatele määrab korraldaja ja linnaosal ei ole sellega puutumust," ütles ERR-ile Tallinna linnavara talituse ettevõtluse spetsialist Marika Pärn.

Ka ei ole teada, kes korraldab jõuluturu järgmisel aastal. Möödunud aastal lubas toonane Kesklinna linnaosavanem Sander Andla, et jõuluturu lepingu lõppemise järel tuleb ideekonkurss, kus erinevad mõtted saaksid võistelda, kuid Pärna sõnul on edasine praegu paika panemata.

"Tänase seisuga on veel lahtine, kas pärast hanke lõppemist korraldab linn jõuluturgu edaspidi ise või leiab läbi hanke korraldaja, kas kontseptsiooni muudetakse ja nii edasi," tõdes ta.

Samas kinnitas Pärn, et teema on päevakorras ja vastus küsimusele loodetakse saada veel sellel aastal.

5+ Capital, millel pole ühtki töötajat, jäi 2023. aastal 769 508-eurose käibe juures 269 315 euroga kasumisse. Kuidas neil eelmisel aastal äri edenes, ei ole võimalik äriregistrist näha, sest majandusaasta aruanne, mille esitamise tähtaeg oli 30. juunil, on ettevõttel senini esitamata.

Samas on see 5+ Capitali jaoks tavapärane, sest eelnevatel aastatel on ta neljal korral majandusaasta aruande esitamata jätmise eest trahvihoiatuse või registrist kustutamise hoiatuse saanud.

Pärna sõnul on 5+ Capital seni üritust edukalt läbi viinud ja linnaosal pole neile pretensioone olnud.

Lepingu 5+ Capitaliga sõlmis Tallinna linnavalitsus 2023. aasta suvel kolmeks aastaks ja lepingusumma oli 216 369 eurot.