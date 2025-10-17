Väikese Saatse saapa juures algas ajutise ümbersõidutee ehitamine

Veel paar päeva peavad piiriäärse Lutepää küla elanikud sõitma Värskasse läbi Venemaa territooriumi, sest peagi valmib piiritaristu ääres ajutine ümbersõidutee.

Väikese Saatse saapa ümbersõidutee on umbes 90 meetrit pikk ja valmib pühapäeva õhtuks.

"Esmalt koorime olemasoleva pinnase, seejärel tasandame ja seejärel ehitame kruuskattega tee. Tee laiuseks saab olema 7 meetrit ja kruuskatte paksus 30 sentimeetrit. Tööd on keerulisemad kui sisemaa tööd, kuid esitasime kõik tööd teostavad isikud politsei- ja piirivalveametile kooskõlastamiseks ja neile teostati taustakontroll. Lisaks peame rangelt jälgima, et ehitustehnika ei ületaks riigipiiri," lausus transpordiameti teehoiuteenistuse üksuse juhataja Annika Birk.

Saatse saabas kaardil. Autor/allikas: Kuvatõmmis politsei- ja piirivalveameti kodulehelt.

Reedel asetati ka suletud suure Saapa juurde sõiduteele teetõkked. PPA sõnul on neil nüüd, kui Venemaa territooriumi läbivad teelõigud saavad suletud, kergem tagada piirivööndis liiklejate turvalisus.

"Meie jaoks tähendab see seda, et kui varasemalt võis sealt Venemaa territooriumilt läbi sõita ja kui kellelgi oleks seal territooriumil midagi juhtunud, siis me poleks suutnud reageerida. Nüüd on selles lõigus selline situatsioon välistatud ja saame Eesti territooriumil oma inimeste turvalisust tagada. See on kõige parem meie jaoks," sõnas Saatse kordoni juht Renet Merdikes.

Suure saapa ajutise ümbersõidutee laiendustööd algavad esmaspäeval.