Keilas tegi parima tulemuse valimisliit Terve Keila

Valimisliit Terve Keila kogus 27,5 protsenti häältest, Reformierakond ning sotsiaaldemokraadid 19 ja Isamaa 15,3 protsenti.

21-liikmelises Keila linnavolikogus saab Terve Keila seega seitse kohta ehk kolmandiku mandaatidest, sotsiaaldemokraadid ja Reformierakond neli kohta ning Isamaa kolm. Keskerakond, EKRE ning valimisliit Tuleviku Keila saavad ühe koha volikogus.

Suurim häältemagnet Keilas oli sotsiaaldemokraatide nimekirjas kandideerinud Anneli Pärlin (515 häält). Terve Keila nimekirjas kogusid enim hääli Ain Lang (181) ning Tarmo Hein (125). Reformierakonnas oli edukaim Maret Pärnamets (158 häält). Isamaa nimekirjas kogus enim hääli Merike Käver (256).