Rakveres võidu saanud Isamaa tegi koostööettepaneku Parempoolsetele

Valimised olid Isamaale sel korral kogu Lääne-Virumaal edukad, sest esimest korda on erakond esindatud kõikide volikogude koosseisudes.

Isamaa on Rakveres võimul olnud 1993. aastast. Pärast 2021. aasta valimiste võitmist sõlmis Isamaa koalitsiooni Keskerakonnaga. Keskerakonna esimehe vahetudes toimus parteis üle-eestiline pereheitmine. Rakveres koalitsioonis olnud keskerakondlased liitusid Isamaa fraktsiooniga. Nii saigi Isamaa Rakveres esimest korda ainuvõimu.

Isamaa Lääne-Virumaa piirkonna juhatuse liige Marko Pomerants kinnitas ERR-ile, et nad tegid Parempoolsetele ettepaneku alustada esmaspäeval koalitsiooniläbirääkimisi.

EKRE sai volikokku neli mandaati, Parempoolsed kaks, SDE kaks, Reformierakond ja Keskerakond kumbki ühe mandaadi.

Isamaa sai Rakveres kokku 2816 häält. Erakonna jaoks suurima häältesaagi kogusid Kert Karus (452) ja Triin Varek (440). Teiste seas sai Isamaa nimekirjas volikogusse ka näitleja Üllar Saaremäe 177 häälega.

Isamaa sai Rakvere linnas 52,4 protsendi valijate toetuse, mis andis neile 21-liikmelises linnavolikogus 11 mandaati.

