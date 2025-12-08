Rakvere linnapeana jätkab Triin Varek

Rakvere linnapeaks valiti esmaspäeval isamaalane Triin Varek, kes on selles ametis olnud alates 2019. aastast.

Linnapea valimisel sai Triin Varek 19-st võimalikust 12 häält. Tema vastaskandidaat Aarne Mäe (EKRE) sai 5 häält. Kaks inimest jätsid oma valiku tegemata.

Triin Varek valiti esimest korda Rakvere linnapeaks keskerakondlasena 2019. aasta 6. oktoobril, kui Rakveres moodustasid koalitsiooni Isamaa, Keskerakond ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond. Linnapea kohal jätkas Varek pärast 2021. aasta kohalike omavalitsuste valimisi, kui linnas moodustati Isamaa ja Keskerakonna koalitsioon.

Eelmise valimisperioodi keskel, 2023. aasta oktoobris läks Triin Varek koos teiste Rakveres võimul olnud keskerakondlastega Isamaasse ja seejärel oli kuni sel sügisel toimunud valimisteni Rakveres esimest korda ühe partei ainuvõim.

Volikogu kinnitas seitsmeliikmelise Rakvere linnavalitsuse. Sinna kuuluvad lisaks linnapea Triin Varekule abilinnapeadena Kert Karus (Isamaa) ja Kairit Pihlak (Sotsiaaldemokraatlik Erakond) ning linnavalitsuse liikmetena Neeme-Jaak Paap ja Tõnis Pruler Isamaast ning Laila Talunik ja Raido Parve SDE-st.

Rakvere linnavalitsus koos volikogu esimehe Mihkel Juhkamiga. Autor/allikas: Kristel Mänd/Rakvere linnavalitsus

Rakvere linnavolikogu esimeheks valiti 3. detsembri volikogu istungil Mihkel Juhkami (Isamaa). Juhkami on Rakveres volikogu juhtinud vahemikus 1996-2013 ja pärast vahepealset linnapea perioodi taas aastast 2017. Esimehe valimisel sai Juhkami 15 häält, tema vastaskandidaat Anti Poolamets (EKRE) sai 4 häält.

Rakvere linnas moodustasid koalitsiooni volikogus 11 kohta saanud Isamaa ja 2 kohta saanud Sotsiaaldemokraatlik Erakond. Opositsiooni jäid EKRE (4), Parempoolsed (2), Reformierakond (1) ja Keskerakond (1).