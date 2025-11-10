X!

Isamaa sai Rakveres valitsemispartneri kolmandal katsel

Koalitsioonilepingu allkirjastamine Rakvere linnas, 10.11.2025.
Rakveres allkirjastati esmaspäeva õhtul Isamaa ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna koalitsioonileping.

21-liikmelises Rakvere linnavolikogus sai Isamaa 11 ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond 2 kohta.

Enne valimisi linnas ainuvõimu omanud Isamaa saanuks üksi võimul jätkata, kuid nad otsustasid seda siiski jagada. Liitlane leiti kolmandal katsel, sest Parempoolsed ja Reformierakond vastasid nende kutsele eitavalt.

"Meie meelsus on ikkagi selline, et mida laiem valitsemise pind on, seda tugevamalt ja paremini saavad asjad, mis siin ellu tuleb viia, ette valmistatud. Ühine platvorm peab sündima ikka laiema baasi pealt kui 11:10 hääletades," ütles Isamaa Mihkel Juhkami.

"Valitsemine saab olema laiapõhjalisem ja rohkem eriarvamusi arvestav. Ehk enam pole ainuvõim, vaid meil on dialoog ja koostöö," sõnas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esindaja Laila Talunik.

Isamaa poolt on esitatud volikogu esimehe kandidaadiks Mihkel Juhkami, linnapea kandidaadiks Triin Varek ja abilinnapea kandidaadiks Kert Karuse. Sotsiaaldemokraaliku Erakonna abilinnapea kandidaat on Kairit Pihlak.

Isamaa on Rakveres võimul olnud 1993. aastast saadik. Kuni 2023. aastani jagati alati kellegagi võimu, kuid siis saadi ootamatult ainuvõim. Nimelt astusid nende senised koalitsioonipartnerid Keskerakonna fraktsioonist Isamaasse, pärast seda, kui nende koduerakond oli vahetanud erakonna esimeest.

2025. aasta valimistel said Isamaa 11 kohast 9 (+1) inimesed, kes 2021. aastal kandideerisid Isamaa eest, 2 kohta (-2) said inimesed, kes neli aastat tagasi kandideerisid Keskerakonna ridades. Seega sai Isamaa erakonnana küll ühe koha rohkem, kuid valimiste järel sõlmitud Keskerakonna ja Isamaa liit sai kokkuvõttes ühe koha vähem.

Linnapea Triin Varek oli nüüd Keskerakonna asemel Isamaa esinumber, kuid nelja aastaga kaotas ta üle kahesaja hääle (2021 - 689 vs 2025 - 440). Isamaa nimekirjas suutis teda edestada Kert Karus, kes kogus 452 häält. Ka neli aastat tagasi oli Karus Isamaa edukaim, siis kogus ta 384 häält.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna edukaim häältekoguja Laila Talunik sai 161 häält, mida oli 21 rohkem kui neli aastat tagasi.

