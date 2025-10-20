Isamaa edestas Tartus napilt Reformierakonda
Tartus võttis valimisvõidu Isamaa, kes sai 79-liikmelises volikogus 16 mandaati ehk ühe enam kui aastaid linna valitsenud Reformierakond.
Isamaa kogus Tartus 12 333 häält ehk 28,2 protsendi valijate toetuse. Reformierakond sai 11 654 häält ehk 26,6 protsenti toetust.
Sotsiaaldemokraatlik Erakond sai 6509 häält ehk 14,9 protsenti, mis andis neile kaheksa mandaati.
Neli mandaati sai Tartus Keskerakond, kolm mandaati EKRE ja kolm mandaati ka Eesti 200.
Enim hääli isikutest kogus Urmas Klaas (Reformierakond), kes sai 5486 häält. Tõnis Lukas (Isamaa) sai 4362 häält.
Liina Kersna oli Reformierakonna paremuselt teine häältetooja 1009 häälega.
Lukase järel tegi paremuselt teise tulemuse Isamaa nimekirjas skandaalne striimer Kris Kärner 1597 häälega.
SDE parim häältetooja oli Elo Kiivet (1731 häält), Keskerakonnal Anneli Ott (620), EKRE-l Malle Pärn (793) ja Eesti 200-l selle erakonna juht Kristina Kallas (944).
Parempoolsed jäid Tartus 3,8 protsendi suuruse toetusega volikogust välja. Nimekirja edukaim oli meestearst Margus Punab 517 häälega. Erakonna linnapeakandidaat Vahur Kraft sai 398 häält.
Toimetaja: Urmet Kook