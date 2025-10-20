X!

Isamaa edestas Tartus napilt Reformierakonda

Eesti
Tõnis Lukas
Tõnis Lukas Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Tartus võttis valimisvõidu Isamaa, kes sai 79-liikmelises volikogus 16 mandaati ehk ühe enam kui aastaid linna valitsenud Reformierakond.

Isamaa kogus Tartus 12 333 häält ehk 28,2 protsendi valijate toetuse. Reformierakond sai 11 654 häält ehk 26,6 protsenti toetust.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond sai 6509 häält ehk 14,9 protsenti, mis andis neile kaheksa mandaati.

Neli mandaati sai Tartus Keskerakond, kolm mandaati EKRE ja kolm mandaati ka Eesti 200.

Enim hääli isikutest kogus Urmas Klaas (Reformierakond), kes sai 5486 häält. Tõnis Lukas (Isamaa) sai 4362 häält.

Liina Kersna oli Reformierakonna paremuselt teine häältetooja 1009 häälega.

Lukase järel tegi paremuselt teise tulemuse Isamaa nimekirjas skandaalne striimer Kris Kärner 1597 häälega.

SDE parim häältetooja oli Elo Kiivet (1731 häält), Keskerakonnal Anneli Ott (620), EKRE-l Malle Pärn (793) ja Eesti 200-l selle erakonna juht Kristina Kallas (944).

Parempoolsed jäid Tartus 3,8 protsendi suuruse toetusega volikogust välja. Nimekirja edukaim oli meestearst Margus Punab 517 häälega. Erakonna linnapeakandidaat Vahur Kraft sai 398 häält. 

Toimetaja: Urmet Kook

Samal teemal

"PEALTNÄGIJA" DOKK

uus draamasari

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

01:58

Üle Eesti olid edukaimad valimisliidud

01:51

Kõlvart valimistulemusest: lootsime rohkem saada Uuendatud

01:44

Klaas süüdistas Tartu kaotuses Tallinnas toimunut

01:37

Isamaa edestas Tartus napilt Reformierakonda

01:21

Eurosaadikutest oli parim Toom, nõrgim Madison

01:10

Kohtla-Järvel oli taas edukaim Keskerakond

00:57

Mõru valimisvõit: Keskerakond jäi Tallinnas ainuvõimuta, volikogust jäi välja EKRE

00:43

Viimsi vallas võitis Reformierakond

00:33

Narvas võitis Mihhail Stalnuhhini nimekiri

00:21

Pärnus võitis Isamaa, isikutest tegi parima tulemuse Mart Helme

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

19.10

ERR.ee valimisblogi: uudised ja tähelepanekud KOV valimistest

19.10

Järgmisest aastast tekib elektriarvele kaks uut rida ja neljaeurone lisakulu

19.10

Washington Post: Putin nõuab täielikku kontrolli Donetski üle Uuendatud

19.10

Kesk-Euroopas võidutses Rovanperä, Evans läks punktikatsega Tänakust mööda Uuendatud

19.10

Esialgsed andmed: valimistel andis oma hääle 59,2 protsenti valijatest Uuendatud

19.10

E-häälte tulemusi on oodata kella 22 ajal, esialgseid tulemusi pärast südaööd

19.10

Meedia: Louvre'ist varastati juveele, seal hulgas Napoleoni esemeid Uuendatud

19.10

Otse kell 19: e-häälte ülelugemine riigikogus

19.10

Lisa Vittozzi tegi Münchenis suurepärase tagasituleku Uuendatud

18.10

Vasknarva anomaalia: Vene kalalaevad peavad Peipsile pääsemiseks Eestilt luba küsima

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

19.10

Verstappen näitas taas võimu, Piastri üldedu kahaneb

19.10

Laas: kohati on keeruline vaadata, kui lapsed kasvavad ja ise oled aastas 200 päeva ära

19.10

Tartu Ülikooli meeskond on alustanud hooaega hästi

19.10

Keila Coolbet võitis hoolimata Kuusmaa viskekontserdist Uuendatud

loe: kultuur

19.10

Arvustus. Roomava teki all ei ole koll, vaid kunst

19.10

Märt Väljataga: Nobeli kirjandusauhinnast ja László Krasznahorkaist

19.10

Arvustus. Pantvangis publik

19.10

Meisterjaan: kui muusikas on ego sees, siis see pole ausalt tehtud

loe: eeter

19.10

Meisterjaan: kui muusikas on ego sees, siis see pole ausalt tehtud

19.10

Hannaliisa Uusma: lähisuhtevägivald puudutab igat Eesti inimest

19.10

"Klassikatähed" võtavad ette popmuusika suured hitid

18.10

Erik Tikan uuest dokfilmist: Ukrainas olles on Eesti nagu teine planeet

Raadiouudised

19.10

Päevakaja (19.10.2025 18:00:00)

18.10

Vene paadid peavad Narva jõelt Peipsi järvele pääsemiseks läbima Eesti territooriumit

18.10

Pärnusse on lähiaastatel lisandumas mitu uut toidupoodi

18.10

Päevakaja (18.10.2025 18:00:00)

17.10

Päevakaja (17.10.2025 18:00:00)

17.10

Ehitusseadustiku muudatused teevad asjaajamise kiiremaks

17.10

Raadiouudised (17.10.2025 15:00:00)

17.10

Raadiouudised (17.10.2025 12:00:00)

17.10

Amazon keskendub Eestis pilveteenuste pakkumisele

17.10

Lähipäevil sajab kohati hoovihma

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo