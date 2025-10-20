Otse 15.30: Ossinovski teeb ettepaneku võimuliidu loomiseks Tallinnas

Keskerakond sai kohalikel valimistel Tallinnas 37, SDE 17, Isamaa 11, Reformierakond kaheksa ja Parempoolsed kuus mandaati. Võimule saamiseks on Keskerakonnal vaja partnerit, kusjuures koostöö SDE-ga on mõlemad pooled välistanud. Teine variant on, et nelikliit Keskerakonna vastu.