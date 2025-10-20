Otse 15.30: Ossinovski teeb ettepaneku võimuliidu loomiseks Tallinnas
Kell 15.30 algaval pressikonverentsil annab sotsiaaldemokraatide linnapeakandidaat Jevgeni Ossinovski teada erakonna ettepanekust võimuliidu moodustamiseks. Pressikonverentsi saab vaadata ERR-i portaalist.
Keskerakond sai kohalikel valimistel Tallinnas 37, SDE 17, Isamaa 11, Reformierakond kaheksa ja Parempoolsed kuus mandaati. Võimule saamiseks on Keskerakonnal vaja partnerit, kusjuures koostöö SDE-ga on mõlemad pooled välistanud. Teine variant on, et nelikliit Keskerakonna vastu.
