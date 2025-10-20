X!

Otse 15.30: Ossinovski teeb ettepaneku võimuliidu loomiseks Tallinnas

Eesti
Eesti

Kell 15.30 algaval pressikonverentsil annab sotsiaaldemokraatide linnapeakandidaat Jevgeni Ossinovski teada erakonna ettepanekust võimuliidu moodustamiseks. Pressikonverentsi saab vaadata ERR-i portaalist.

Keskerakond sai kohalikel valimistel Tallinnas 37, SDE 17, Isamaa 11, Reformierakond kaheksa ja Parempoolsed kuus mandaati. Võimule saamiseks on Keskerakonnal vaja partnerit, kusjuures koostöö SDE-ga on mõlemad pooled välistanud. Teine variant on, et nelikliit Keskerakonna vastu.

Toimetaja: Urmet Kook

Samal teemal

"PEALTNÄGIJA" DOKK

uus draamasari

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:34

Tanklaketid vähendavad lojaalsusprogrammides kütusehinna soodustust

14:26

Transpordiamet alandab liiklusohtlikes kohtades lubatud sõidukiirust

14:25

VIDEO | Vahetusmehe rumalus röövis Getafelt võimaluse Reali nõelata

14:25

Saaremaal võimsa tulemuse teinud Isamaa esinumber lubab rohkem kaasamist

13:58

Audentes sai Läti klubilt geimi kätte

13:51

Eesti laenab puudujäägi katmiseks veel kuni 500 miljonit eurot

13:43

Ligniinist asfalt võib muuta Eesti teed keskkonnasõbralikumaks

13:34

Ministeerium tahab töövaidluskomisjoni tööd kiirendada kirjalike menetlustega

13:34

Vene rünnakute tõttu jäid Tšernihivis kümned tuhanded inimesed elektrita Uuendatud

13:30

Kallas: tegime oodatust parema tulemuse Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

19.10

ERR.ee valimisblogi: uudised ja tähelepanekud KOV valimistest

01:58

Üle Eesti olid edukaimad valimisliidud

00:57

Mõru valimisvõit: Keskerakond jäi Tallinnas ainuvõimuta, volikogust jäi välja EKRE

19.10

Esialgsed andmed: valimistel andis oma hääle 59,2 protsenti valijatest Uuendatud

01:44

Klaas süüdistas Tartu kaotuses Tallinnas toimunut

19.10

Järgmisest aastast tekib elektriarvele kaks uut rida ja neljaeurone lisakulu

07:47

Kõlvart: loogiline valik oleks teha koalitsiooniettepanek Isamaale

19.10

Sõja 1334. päev: Washington Post: Putin nõuab täielikku kontrolli Donetski üle Uuendatud

09:00

Kris Kärner: ei ole vahet, mis erakonda kuulun, seisan oma valijate eest

11:38

Helme: me alahindasime eelmise suve tüli mõju

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

14:25

VIDEO | Vahetusmehe rumalus röövis Getafelt võimaluse Reali nõelata

13:58

Audentes sai Läti klubilt geimi kätte

13:29

Shein panustas seljavõitu väravasööduga

12:58

Saaremaa kolme päeva jooksu võitsid Külli Sizask ja Mark Abner

loe: kultuur

12:26

Vanemuise teatris esietendub komöödia maailma halvimast lauljast

12:08

PÖFF-i Katalaani fookusprogrammis linastub üle 30 filmi

11:49

Riias esineb järgmisel suvel Pitbull

11:35

Kaur Riismaa andis välja romaanivõistluse võitnud teose "Väsinud valguse teooria"

loe: eeter

09:03

"Klassikatähtede" popitöötluste vooru võitis Havryil Sydroyk

08:15

Vaata uuesti: Annabel Soode esituses kõlas Toe Tagi lugu "Pankrot"

08:15

Vaata uuesti: Havryl Sydoryki esituses kõlas "Eesti muld ja eesti süda"

08:15

Vaata uuesti: Karl Martin Tombaki esituses kõlas "Push It"

Raadiouudised

13:15

Narvas hakkab koalitsioonikõnelusi pidama Mihhail Stalnuhhin

13:05

Ilm püsib suuremate külmadeta

12:45

Valgas senine võimuliit jätkata ei saa

12:25

Raadiouudised (20.10.2025 12:00:00)

09:25

Raadiouudised (20.10.2025 09:00:00)

19.10

Päevakaja (19.10.2025 18:00:00)

18.10

Vene paadid peavad Narva jõelt Peipsi järvele pääsemiseks läbima Eesti territooriumit

18.10

Pärnusse on lähiaastatel lisandumas mitu uut toidupoodi

18.10

Päevakaja (18.10.2025 18:00:00)

17.10

Päevakaja (17.10.2025 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo