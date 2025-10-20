Transpordiamet alandab liiklusohtlikes kohtades lubatud sõidukiirust

Transpordiamet alustas esmaspäeval Eesti riigimaanteedel 20 liiklusohtliku koha tähistamist, et juhtida liiklejate tähelepanu ohtlikumatele lõikudele ja ristmikele ning kutsuda juhte üles olema nendel teelõikudel tavapärasest tähelepanelikumad. Paljudes kohtades alaneb ka lubatud sõidukiirus.

Novembri alguseni kestva tähistamise eesmärk on ennetada liiklusõnnetusi ning vähendada nende paikadega seotud riske kuni põhjalikuma ümberehituseni, teatas amet.

Kokku valiti välja 20 objekti: 16 ristmikku ja 4 teeületuskohta, millest umbes pooltel alandatakse ka lubatud sõidukiirust.

Liiklusohtlike kohtade kaart Autor/allikas: Transpordiamet

"Tähistame kohad, kus on toimunud rohkem liiklusõnnetusi või kus risk nende kordumiseks on suur," selgitas transpordiameti liiklusohtlike kohtade ekspert Janno Vilberg. "Hoiatusmärgid ei ole pelgalt visuaalne element – nende eesmärk on panna juht oma kiirust kohandama ja ümbrust teadlikumalt jälgima, mis omakorda aitab õnnetusi ennetada"

Transpordiamet hindab tähistamise mõju pikema aja jooksul. Eesmärk on, et viie aasta jooksul peale tähistamist ei toimuks üheski tähistatud kohas hukkunutega liiklusõnnetusi ning vigastatute arv väheneks vähemalt poole võrra.

"Liiklusohtlike kohtade tähistamine on ajutine, kuid oluline samm seni, kuni objektid jõuavad ümberehituseni," lisas Vilberg. "Kui vaatamata tähistusele õnnetused korduvad, analüüsime põhjuseid ja kaalume nende kohtade toomist ümberehituse pingeritta varasemal ajal."

Tähistamise kogumaksumus on ligi 28 000 eurot.

Iga liiklusohtlik koht tähistatakse vastava ohu hoiatusmärgi ja tekstilise lisatahvliga "Liiklusohtlik koht". Märgid on varustatud kollakas-rohelise fluorestseeruva taustekraaniga. Paljudes kohtades lisatakse hoiatavatele märkidele ka kiiruspiirangu märgid.