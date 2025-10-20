X!

Transpordiamet alandab liiklusohtlikes kohtades lubatud sõidukiirust

Eesti
Liiklusohtlike kohtade märgid
Liiklusohtlike kohtade märgid Autor/allikas: Transpordiamet
Eesti

Transpordiamet alustas esmaspäeval Eesti riigimaanteedel 20 liiklusohtliku koha tähistamist, et juhtida liiklejate tähelepanu ohtlikumatele lõikudele ja ristmikele ning kutsuda juhte üles olema nendel teelõikudel tavapärasest tähelepanelikumad. Paljudes kohtades alaneb ka lubatud sõidukiirus.

Novembri alguseni kestva tähistamise eesmärk on ennetada liiklusõnnetusi ning vähendada nende paikadega seotud riske kuni põhjalikuma ümberehituseni, teatas amet.

Kokku valiti välja 20 objekti: 16 ristmikku ja 4 teeületuskohta, millest umbes pooltel alandatakse ka lubatud sõidukiirust.

Liiklusohtlike kohtade kaart Autor/allikas: Transpordiamet

"Tähistame kohad, kus on toimunud rohkem liiklusõnnetusi või kus risk nende kordumiseks on suur," selgitas transpordiameti liiklusohtlike kohtade ekspert Janno Vilberg. "Hoiatusmärgid ei ole pelgalt visuaalne element – nende eesmärk on panna juht oma kiirust kohandama ja ümbrust teadlikumalt jälgima, mis omakorda aitab õnnetusi ennetada"

Transpordiamet hindab tähistamise mõju pikema aja jooksul. Eesmärk on, et viie aasta jooksul peale tähistamist ei toimuks üheski tähistatud kohas hukkunutega liiklusõnnetusi ning vigastatute arv väheneks vähemalt poole võrra.

"Liiklusohtlike kohtade tähistamine on ajutine, kuid oluline samm seni, kuni objektid jõuavad ümberehituseni," lisas Vilberg. "Kui vaatamata tähistusele õnnetused korduvad, analüüsime põhjuseid ja kaalume nende kohtade toomist ümberehituse pingeritta varasemal ajal."

Tähistamise kogumaksumus on ligi 28 000 eurot.

Iga liiklusohtlik koht tähistatakse vastava ohu hoiatusmärgi ja tekstilise lisatahvliga "Liiklusohtlik koht". Märgid on varustatud kollakas-rohelise fluorestseeruva taustekraaniga. Paljudes kohtades lisatakse hoiatavatele märkidele ka kiiruspiirangu märgid.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

"PEALTNÄGIJA" DOKK

uus draamasari

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:34

Tanklaketid vähendavad lojaalsusprogrammides kütusehinna soodustust

14:26

Transpordiamet alandab liiklusohtlikes kohtades lubatud sõidukiirust

14:25

Saaremaal võimsa tulemuse teinud Isamaa esinumber lubab rohkem kaasamist

14:25

VIDEO | Vahetusmehe rumalus röövis Getafelt võimaluse Reali nõelata

13:58

Audentes sai Läti klubilt geimi kätte

13:51

Eesti laenab puudujäägi katmiseks veel kuni 500 miljonit eurot

13:43

Ligniinist asfalt võib muuta Eesti teed keskkonnasõbralikumaks

13:34

Ministeerium tahab töövaidluskomisjoni tööd kiirendada kirjalike menetlustega

13:34

Vene rünnakute tõttu jäid Tšernihivis kümned tuhanded inimesed elektrita Uuendatud

13:30

Otse 15.30: Ossinovski teeb ettepaneku võimuliidu loomiseks Tallinnas

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

19.10

ERR.ee valimisblogi: uudised ja tähelepanekud KOV valimistest

01:58

Üle Eesti olid edukaimad valimisliidud

00:57

Mõru valimisvõit: Keskerakond jäi Tallinnas ainuvõimuta, volikogust jäi välja EKRE

19.10

Esialgsed andmed: valimistel andis oma hääle 59,2 protsenti valijatest Uuendatud

01:44

Klaas süüdistas Tartu kaotuses Tallinnas toimunut

19.10

Järgmisest aastast tekib elektriarvele kaks uut rida ja neljaeurone lisakulu

07:47

Kõlvart: loogiline valik oleks teha koalitsiooniettepanek Isamaale

19.10

Sõja 1334. päev: Washington Post: Putin nõuab täielikku kontrolli Donetski üle Uuendatud

09:00

Kris Kärner: ei ole vahet, mis erakonda kuulun, seisan oma valijate eest

11:38

Helme: me alahindasime eelmise suve tüli mõju

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

14:25

VIDEO | Vahetusmehe rumalus röövis Getafelt võimaluse Reali nõelata

13:58

Audentes sai Läti klubilt geimi kätte

13:29

Shein panustas seljavõitu väravasööduga

12:58

Saaremaa kolme päeva jooksu võitsid Külli Sizask ja Mark Abner

loe: kultuur

12:26

Vanemuise teatris esietendub komöödia maailma halvimast lauljast

12:08

PÖFF-i Katalaani fookusprogrammis linastub üle 30 filmi

11:49

Riias esineb järgmisel suvel Pitbull

11:35

Kaur Riismaa andis välja romaanivõistluse võitnud teose "Väsinud valguse teooria"

loe: eeter

09:03

"Klassikatähtede" popitöötluste vooru võitis Havryil Sydroyk

08:15

Vaata uuesti: Annabel Soode esituses kõlas Toe Tagi lugu "Pankrot"

08:15

Vaata uuesti: Havryl Sydoryki esituses kõlas "Eesti muld ja eesti süda"

08:15

Vaata uuesti: Karl Martin Tombaki esituses kõlas "Push It"

Raadiouudised

13:15

Narvas hakkab koalitsioonikõnelusi pidama Mihhail Stalnuhhin

13:05

Ilm püsib suuremate külmadeta

12:45

Valgas senine võimuliit jätkata ei saa

12:25

Raadiouudised (20.10.2025 12:00:00)

09:25

Raadiouudised (20.10.2025 09:00:00)

19.10

Päevakaja (19.10.2025 18:00:00)

18.10

Vene paadid peavad Narva jõelt Peipsi järvele pääsemiseks läbima Eesti territooriumit

18.10

Pärnusse on lähiaastatel lisandumas mitu uut toidupoodi

18.10

Päevakaja (18.10.2025 18:00:00)

17.10

Päevakaja (17.10.2025 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo