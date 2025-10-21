X!

Bulgaaria avaldas valmisolekut avada oma õhuruum Putini lennukile

Välismaa
Bulgaaria välisminister Georg Georgiev
Bulgaaria välisminister Georg Georgiev Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance/Bernd von Jutrczenka
Välismaa

Bulgaaria lubab Vladimir Putinit vedaval lennukil läbida oma õhuruumi, et aidata kaasa Venemaa liidri ja Donald Trumpi kavandatud kohtumisele Budapestis, vahendas uudistekanal Ukrinform väljaannet Euractiv.

"Kui tehakse jõupingutusi rahu saavutamiseks ja selle tingimuseks on sellise kohtumise toimumine, siis on kõige loogilisem, et sellist kohtumist tuleks igal võimalikul viisil vahendada. Kuidas on kavandatud kohtumist võimalik pidada, kui üks osalejatest ei pääse kohale?" rääkis Bulgaaria välisminister Georg Georgiev.

Siiski kinnitas minister, et Moskva ei ole veel esitanud taotlust lubada Putini lennukil üle Musta mere äärse riigi lennata.

Bulgaarial ei ole Ungariga ühist piiri. Kuid nii Ungari ja ka Bulgaaria piirnevad Serbiaga, millel on Moskvaga tugevad ajaloolised sidemed. Budapesti suunduval teel Bulgaariast läbi lendamine lühendaks Putini lennuaega märkimisväärselt.

Ainus teine marsruut, mis ei hõlma lendamist üle Euroopa Liidu või Ukraina õhuruumi, kulgeb üle Vahemere ja seejärel üle Montenegro või Albaania, kuni jõutakse Serbia kaudu Budapesti.

Macron: Trump-Putini kohtumisel peaksid osalema ka Ukraina ja Euroopa

Prantsusmaa president Emmanuel Macron tervitas esmaspäeval Trumpi ja Putini kavandatavat kohtumist, kuid lisas, et sinna tuleks kaasata ka ukrainlased ja eurooplased.

"Kui arutatakse Ukraina saatust, peaksid laua taga olema ka ukrainlased. Kui arutatakse seda, mis mõjutab eurooplaste julgeolekut, peaksid laua taga olema ka eurooplased," ütles Macron.

"Alates hetkest, kui kõne all on Ukraina saatus, peavad ukrainlased olema läbirääkimislaua taga," kordas Macron.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles esmaspäeval, et on valmis osalema Putini ja Trumpi kohtumisel Budapestis, kui ta sinna kutsutakse.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS, AFP, STT

Samal teemal

"PEALTNÄGIJA" DOKK

uus draamasari

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:44

Reinsalu jäi Keskerakonna kutse suhtes äraootavale seisukohale

06:48

Valimisliit Plaan B plaanib riigikogu valimistele minna erakonnana

06:40

Bulgaaria avaldas valmisolekut avada oma õhuruum Putini lennukile

05:55

Reuters: Ukraina droonirünnak peatas Vene naftatehase töö

00:15

56 tundi jooksnud Karl Kevin Ruul püstitas USA-s Eesti rekordi Uuendatud

20.10

Harju Laagri tegevjuht: loodetavasti tuleb varsti tribüüne suuremaks teha

20.10

Tribuntsov lõpetas MK-etapi kaheksanda kohaga

20.10

Pulles teeb sel hooajal rohkem distantsisõite: ma ei taha olla üksluine

20.10

Vseviov: Venemaa lõplik eesmärk on Euroopa, kuid tal ei lähe väga hästi

20.10

Aktuaalne kaamera kell 21:00

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

20.10

Üle Eesti olid edukaimad valimisliidud

20.10

Ansip: seda Tallinnas kokku keedetud lollust ei olnud kellelegi vaja

20.10

Mõru valimisvõit: Keskerakond jäi Tallinnas ainuvõimuta, volikogust jäi välja EKRE

20.10

Kris Kärner: ei ole vahet, mis erakonda kuulun, seisan oma valijate eest

20.10

Helme: me alahindasime eelmise suve tüli mõju

19.10

ERR.ee valimisblogi: uudised ja tähelepanekud KOV valimistest

20.10

Kõlvart: loogiline valik oleks teha koalitsiooniettepanek Isamaale

20.10

Klaas süüdistas Tartu kaotuses Tallinnas toimunut

20.10

Sukles: tuleb kastid võtta tööle kaasa ja asjad ära pakkida Uuendatud

20.10

Ossinovski tegi ettepaneku erakondadele alustada Tallinnas võimukõnelusi Uuendatud

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

00:15

56 tundi jooksnud Karl Kevin Ruul püstitas USA-s Eesti rekordi Uuendatud

20.10

Harju Laagri tegevjuht: loodetavasti tuleb varsti tribüüne suuremaks teha

20.10

Tribuntsov lõpetas MK-etapi kaheksanda kohaga

20.10

Pulles teeb sel hooajal rohkem distantsisõite: ma ei taha olla üksluine

loe: kultuur

20.10

Ave Palm: tsüanotüüpiasinine sobib hästi Eesti kargusesse

20.10

Pildid: Rüki galeriis avati Anna-Liisa Kree näitus "Suvi on vaid meeleseisund"

20.10

Daniel Vaarik: proovime ajakirjandust ja filmi ühildada

20.10

Nädalavahetuse vaadatuim linateos Eesti kinodes oli "Gabby Nukumaja: Film"

loe: eeter

20.10

Uus tõsielusari "Tippvormi(s)" otsib lahendusi kehvale füüsilisele vormile

20.10

Eesti Laulu konkursile esitati 171 lugu

20.10

Navitrolla: kõige paremad pildid sünnivad ilma igasuguse taotluseta

20.10

"Klassikatähtede" popitöötluste vooru võitis Havryil Sydroyk

Raadiouudised

20.10

Euroopa Liidu liikmesriigid kiitsid heaks Vene energiast loobumise

20.10

Isamaa alustas Tartus enne ametlikke koalitsioonikõnelauste algust kiirkohtumisi

20.10

Kohalike valimiste tulemused valmistasid mitmele erakonnale pettumuse

20.10

Päevakaja (20.10.2025 18:00:00)

20.10

Tartus lõppes Reformierakonna kauaaegne võiduseeria

20.10

Kõrge valimisaktiivsuse tõttu võttis häälte lugemine kauem aega

20.10

Raadiouudised (20.10.2025 15:00:00)

20.10

Narvas hakkab koalitsioonikõnelusi pidama Mihhail Stalnuhhin

20.10

Ilm püsib suuremate külmadeta

20.10

Valgas senine võimuliit jätkata ei saa

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo