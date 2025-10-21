Bulgaaria avaldas valmisolekut avada oma õhuruum Putini lennukile

Bulgaaria lubab Vladimir Putinit vedaval lennukil läbida oma õhuruumi, et aidata kaasa Venemaa liidri ja Donald Trumpi kavandatud kohtumisele Budapestis, vahendas uudistekanal Ukrinform väljaannet Euractiv.

"Kui tehakse jõupingutusi rahu saavutamiseks ja selle tingimuseks on sellise kohtumise toimumine, siis on kõige loogilisem, et sellist kohtumist tuleks igal võimalikul viisil vahendada. Kuidas on kavandatud kohtumist võimalik pidada, kui üks osalejatest ei pääse kohale?" rääkis Bulgaaria välisminister Georg Georgiev.

Siiski kinnitas minister, et Moskva ei ole veel esitanud taotlust lubada Putini lennukil üle Musta mere äärse riigi lennata.

Bulgaarial ei ole Ungariga ühist piiri. Kuid nii Ungari ja ka Bulgaaria piirnevad Serbiaga, millel on Moskvaga tugevad ajaloolised sidemed. Budapesti suunduval teel Bulgaariast läbi lendamine lühendaks Putini lennuaega märkimisväärselt.

Ainus teine marsruut, mis ei hõlma lendamist üle Euroopa Liidu või Ukraina õhuruumi, kulgeb üle Vahemere ja seejärel üle Montenegro või Albaania, kuni jõutakse Serbia kaudu Budapesti.

Macron: Trump-Putini kohtumisel peaksid osalema ka Ukraina ja Euroopa

Prantsusmaa president Emmanuel Macron tervitas esmaspäeval Trumpi ja Putini kavandatavat kohtumist, kuid lisas, et sinna tuleks kaasata ka ukrainlased ja eurooplased.

"Kui arutatakse Ukraina saatust, peaksid laua taga olema ka ukrainlased. Kui arutatakse seda, mis mõjutab eurooplaste julgeolekut, peaksid laua taga olema ka eurooplased," ütles Macron.

"Alates hetkest, kui kõne all on Ukraina saatus, peavad ukrainlased olema läbirääkimislaua taga," kordas Macron.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles esmaspäeval, et on valmis osalema Putini ja Trumpi kohtumisel Budapestis, kui ta sinna kutsutakse.