Rubio: USA kutsub Putini G20 tippkohtumisele

USA välisminister Marco Rubio kohtus ÜRO Peaassamblee ajal oma Venemaa kolleegi Sergei Lavroviga ning ütles seejärel, et Ühendriigid kutsuvad Vladimir Putini detsembris Miamis toimuvale G20 tippkohtumisele.

"Meie arvates on see (Putinile) võimalus suhelda mitte ainult (USA) presidendi, vaid ka teiste maailma juhtidega. Loodame, et ta võtab selle kutse vastu. Oleme jätkuvalt avatud suhtlemisele," ütles Rubio.

Venemaa on endiselt G20 liige, kuigi ta visati G8-st välja pärast Ukraina Krimmi ebaseaduslikku annekteerimist 2014. aastal.

Kui Putin peakski tippkohtumisel osalema, oleks see tema teine ​​visiit USA-sse Donald Trumpi teisel ametiajal. Viimati käis Putin USA-s 2025. aasta augustis, kui ta osales Alaskas Ukraina sõja üle peetavatel läbirääkimistel. Olulisi läbimurdeid toona ei sündinud.

Trump on varem öelnud, et sooviks Putinit G20 tippkohtumisel võõrustada. Ukraina president Volodõmõr Zelenski on samuti väljendanud valmisolekut Putiniga G20 tippkohtumisel kohtuda.