Uued trollid hakkavad Tallinnas sõitma järgmisel suvel

Foto: Škoda Group
Mustamäel toimuvad ettevalmistustööd trolliliinide taasavamisele. Kontaktliinide vahetus käib, järgmise nädala lõpus hakatakse plaanide kohaselt vanu kandeposte eemaldama ja see võib mõjutada liiklust kõnniteedel. Uued trollid hakkavad Tallinnas sõitma suvel.

Juunikuus peavad Sõpruse puiesteel liikuma taas trollid. 40 on tellitud Škodalt eritellimusel ja esimene prototüüp valmib novembris. Neist 22 on kolmeteljelised. Liinitoidet kasutavad need ainult Sõpruse puiesteel, sest kaugemale liine ei veeta. Kesklinna ja tagasi käib sõit akutoitel ja sõiduulatus ilma ühenduseta liinivõrku on 25 km.

"Kui troll tuleb piki magistraali Sõpruse puiesteel, siis ta laseb Koskla peatuses oma sarved alla, sõidab kesklinna tiiru ilma sarvedeta elektri pealt, tuleb tagasi ringiga Sõpruse puiesteele ja esimeses peatuses Kosklas laseb sarved jälle üles ning sõidab edasi ja laeb akut," lausus Tallinna Linnatransport (TLT) projektijuht Raido Rüütel. 

Trollid maksavad 30 miljonit. Kontaktliinide töö aga 4,6 miljonit. Mustamäel vahetatakse välja 430 kandemasti koos vundamentidega. Vanadelt mastidelt tõstetakse kontaktliin uutele mastidele. Seejärel viiakse vanad mastid minema. See töö võib alata järgmise nädala teises pooles. Jalakäijate liiklust võib see töö mõjutada.

"Demontaaži ajal peab kindlasti jälgima, et kui nüüd demonteerime masti, et seal ühtegi inimest läheduses ei oleks, kui see tööprotsess käib just samal ajal. Keegi peab kindlasti jalakäijaid suunama seal," sõnas Leonhard Weiss OÜ projektijuht Jaagup Zupping. 

Trollid ilmusid Tallinna 1965. aastal. Enne olümpiamänge 1980. aastal pidi trolliliin pikenema Õismäele. Tollal oli Tallinnas 100 trolli, aga umbes viiendik juhtidest oli puudu. Trollide aeg Tallinnas lõppes eelmise aasta oktoobriga. TLT koondas 2024. aastal seoses osade trollide liinilt maha võtmisega 40 inimest. 71 inimest asusid ettevõttes tööle bussijuhtidena, trammijuhtidena ja sotsiaaltranspordijuhtidena.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

