Dublinis muutus rändevastane protest vägivaldseks

Iirimaa pealinnas Dublinis kogunesid protestijad varjupaigataotlejaid majutava hotelli ette ning meeleavaldajad kähmlesid politseinikega. Protestijad loopisid korrakaitsjaid kividega ning panid põlema politseiauto.

Sajad meeleavaldajad kogunesid teisipäeva õhtul hotelli ette, kus majutatakse varjupaigataotlejaid. Protestijad lehvitasid Iirimaa lippe ja skandeerisid loosungeid.

Politsei takistas protestijatel hotelli sisenemast, paljud meeleavaldajad kandsid maske. Meeleavaldajad kogunesid hotelli ette juba esmaspäeval, toonane õhtu möödus ilma oluliste vahejuhtumiteta.

Protestijad kogunesid hotelli ette pärast seksuaalse rünnaku teadet, väidetav ohver oli alaealine tüdruk. Politsei teatas teisipäeval, et süüdistus esitati 20. eluaastates mehele.

Iirimaa justiitsminister Jim O'Callaghan ütles, et mõned inimesed püüavad viimast kuritegu oma huvides ära kasutada, soovides külvata ühiskonnas erimeelsusi. Ta mõistis hukka vägivalla politsei vastu ja lubas, et asjaga seotud inimesed antakse kohtu alla.