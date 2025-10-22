Kaitseliit plaanib hakata pakkuma laialdast droonilennu algõpet

Kaitseliit koostöös mittetulundusühinguga Unicorn plaanib hakata tegema laialdast droonilennu algõpet. Seni tütarlaste tehnoloogiakooli vedav Unicorn annab kaitseliidu käsutusse oma õppeprogrammid. 100 eurot maksvast kursusest saadud rahast makstakse kaitseliidu instruktoritele töötasu. Kursused pole veel alanud, kuid huvilisi on nädalaga kogunenud juba paar tuhat.

Kaitseliit õpetab juba pikemat aega oma liikmeid tegutsema droonikeskkonnas. Kaitseliit on iseseisvalt hankinud droone väljaõppeks, arendamas ründedroone. Nüüd peab algama koostöö erasektoriga laialdaseks drooniõppeks. Seni tütarlaste tehnoloogiaõppega tegelev Unicorn Squad sõlmis kavatsuste kokkuleppe kaitseliidu ja kaitseministeeriumiga drooni algõppeks huvilistele.

Unicorn pakub ühepäevaseid koolitusi saja euro eest. Siitpeale hakkab koolitusi korraldama kaitseliit oma instruktoritega. Erasektorist tulevad teadmised, kuid mitte droonid.

"Koolitusi viib ikka läbi kaitseliit ja hangib ka kaitseliit, mitte meie käest. Meie lihtsalt aitasime selle metoodika, koolitusmaterjali välja töötada ja see on meie osa selles projektis. Ülejäänu on ikka kaitseliit," sõnas HK Unicorn Squad asutaja Taavi Kotka.

Nädalaga on netilehel kurikotkas.ee oma huvi väljendanud üle 2000 inimese, kes 100 eurot paljuks ei pea. Sellest rahast saavad tasu kaitseliidu instruktorid. Kõigepealt on vaja hankida droonid, millega harjutada.

"Suurusjärgud, millega me praegu oleme arvestanud, arvestades nende komplektide maksumust, on veidi alla 100 000, aga hange tuleb läbi viia. Kui hange on läbi viidud, siis me oskame täpsemalt öelda. Minu poolt on sõnum läinud, et me need kuus komplekti, mis on vajalikud esialgse hinnangu kohaselt õppe läbiviimiseks ja millega hakatakse õpetama ka kaitseliidu oma liikmeid, need me omalt poolt rahastame," lausus kaitseminister Hanno Pevkur.

Kaitseliit peab leidma instruktorid, kes lisaks senisele tegevusele kaitseliidus leiaks aega tegelda lisaks veel suure hulga huviliste väljaõpetamisel.

"Ma nõustun - see on väljakutse. Tööjaotus, koormus nõuab täpsemat detailsemat planeerimist. Võib-olla väikseks motivaatoriks on see, et mida ka Taavi Kotka ütles, et seda tööd, mis puudutab elanikkonna õpet, siis seda nad ei pea tegema päris tasuta," ütles kaitseliidu ülem kindralmajor Ilmar Tamm.

Küsimusele, mis kaitseliidul kursuste läbiviimiseks juba olemas on, vastab küberkaitseüksuse pealik: "Tahtmine". Sellegipoolest - veel enne talve on plaanis teha esimesed pilootkursused esialgu väikeses mahus ja droonidega, mida Unicorn praegu kasutab.

"Praegu me tegeleme selle planeerimisega. Plaanime novembri alguses teha ka esimese päris katse kursuse näol, et täpselt aru saada - kas see instruktorite suhe - 10 inimest, 3 instruktorit - on õige?" lausus kaitseliidu küberkaitseüksuse pealik Andres Hairk.

Kui algkursus kujuneb menukaks, on võimalik juba harjutada droonide kasutamist taktikalistel eesmärkidel.