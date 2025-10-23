Suurbritanniasse saabus tänavu rohkem paadipõgenikke kui mullu kokku
Suurbritanniasse on tänavu väikepaatidega saabunud pea 37 000 põgenikku, mida on rohkem kui terve läinud aasta peale kokku, teatas neljapäeval riigi siseministeerium.
Ebaseaduslik ränne valmistab suurt peavalu peaminister Keir Starmerile, kes lubas valimiskampaanias inimsmugeldajate jõugud purustada, kuid pole suutnud seda veel teha.
Kokku on tänavu Põhja-Prantsusmaalt Inglismaa lõunarannikule tulnud 36 954 migranti, võrreldes 36 816 põgenikuga läinud aastal, selgub ametlikest andmetest.
Rände hoogustudes on Ühendkuningriigis järsult populaarsust kogunud Brexiti käilakuju Nigel Farage'i rändevastane erakond Reform.
Paadipõgenike rekord püstitati 2022. aastal, kui neid saabus 45 774.
Starmeri jõupingutused rännet piirata pole vilja kandnud. Käesoleva aasta esimeses pooles kasvas väikepaadiga saabunute hulk aastatagusega võrreldes 48 protsenti.
Toimetaja: Karl Kivil
Allikas: BNS/AFP