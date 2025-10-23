X!

Ettevõtted on oma jõulutoodete valmistamisega lõpusirgel

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Lehedki pole veel puudelt langenud, kuid jõulud pressivad juba müügilettidele. Kuna Eestis on tähtpäevi niivõrd vähe, pikendavadki ettevõtted hooaega, et teemakohast kaupa saaks klientidele kauem pakkuda.

Järgmisel nädalal paiskavad ka kõik need ettevõtted oma jõulutooted müügile, kes veel pole seda teinud. Taustal on aga ettevalmistused ammu käimas. Käsitööšokolaadimeistrite Chocokoo näitel juba suvest saadik.

"Kohe, kui Halloween on lõppenud, on meil ainult jõulud. Me kindlasti teeme ette mingisuguseid tooteid, mida saame ette teha. Valmistame pakendeid ette ehk kogu aeg ikkagi töö käib. Sellel aastal teeme näiteks mandariiniga hästi palju ja lisame sinna selliseid väikeseid vürtse juurde, näiteks ingverit," sõnas Chocokoo šokolaadikoja perenaine Kristel Lankots.

Saku õlletehas on oma esimesed jõulutooted juba müüki paisanud, laager ka esimese auhinna napsanud. Õlled ei ole aga enam ainiti pühadega seotud, vaid need kannavad nüüd nime Talvelaager ja Talveporter, et müügihooaega pikendada. Teisalt mõjutabki ka jõulude ajal inimeste ostmisharjumusi ilm – paks lumi ja miinuskraadid elavdavad müüki.

"Me oleme nende müüki tehasest välja just alustanud. Kindlasti me müüme veel novembris ja ka detsembris ning siis on küsimus, et kui kaua neid jätkub – sõltuvalt, kas on talv ja kuidas tarbijatele see meeldib. Sel aastal teeme neid mõnevõrra rohkem kui eelmine aasta. Tootmine on suurem, sest eelmisel aastal meil oli ühe tootega nii, et sai varem otsa," ütles Saku õlletehase juht Jaan Härms.

Pagaripoistel on ka juba käed-jalad tööd täis ja mõnes poeketis on piparkoogid juba saadaval.

"Seekord me otsustasime teha piparkoogid lillekujulised ja sinna lilletäpikeseks panna justnimelt selle naturaalse marjaglasuuriga täpid, mis teevad need piparkoogid väga rõõmsameelseks ja tegelikult maitsed väga maitsvaks, sest see marjade maitse tegelikult tuleb sealt välja," sõnas Pagaripoiste tegevdirektor Tiia Karu.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

