X!

Euroopa Liit lükkas Venemaa külmutatud varade kasutamise plaani edasi

Välismaa
Belgia peaminister Bart De Wever
Belgia peaminister Bart De Wever Autor/allikas: SCANPIX/NICOLAS TUCAT/AFP
Välismaa

Belgia vastuseisu tõttu ei kiitnud Euroopa Liidu liidrid heaks plaani kasutada külmutatud Venemaa varasid Kiievile antava laenu tagatisena.

Belgia seisukoht oli otsustava tähtsusega, kuna riigi finantsasutus Euroclear haldab varasid, mida kasutataks 140 miljardi euro suuruse laenu tagatisena, et tugevdada Ukrainat võitluses Venemaa sissetungi vastu.

Mitmed EL-i valitsused lootsid, et Brüsselis toimuval tippkohtumisel annavad riigijuhid sellele ideele oma heakskiidu ja paluvad Euroopa Komisjonil koostada lähinädalatel ametlik õiguslik ettepanek.

Kuid kõigi riigijuhtide – välja arvatud Ungari peaministri Viktor Orbáni – toetatud tekst muudeti varasematest kavanditest leebemaks. Komisjonil paluti vaid esitada "võimalused finantstoetuseks, lähtudes Ukraina rahastamisvajaduste hinnangust".

"Venemaa varad peaksid jääma külmutatuks seni, kuni Venemaa lõpetab oma agressioonisõja Ukraina vastu ja hüvitab selle sõja põhjustatud kahju," lisati avalduses.

Eesmärk on, et EL-i liidrid jõuaksid kokkuleppele detsembris.

"See teema ei ole kindlasti tühine. See on väga keeruline," ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen pärast tippkohtumist ajakirjanikele. "Samuti oli väga selge, et on punkte, mis vajavad täpsustamist."

Belgia nõuab kindlaid garantiisid

Belgia peaminister Bart De Wever esines hoiatava sõnavõtuga, kus rõhutas, et toetab plaani vaid juhul, kui saab kindlad tagatised selle seaduslikkuse kohta ning kui teised EL-i riigid jagavad kaasnevaid riske.

"Kui tingimused on täidetud, saame edasi liikuda. Kui mitte, teen kõik endast oleneva nii Euroopa kui ka riiklikul tasandil — poliitiliselt ja õiguslikult —, et see otsus peatada," ütles De Wever ajakirjanikele tippkohtumisele saabudes.

De Wever kutsus kõiki EL-i liikmesriike jagama kulusid, mis võivad kaasneda Venemaa võimalike kohtuhagidega, ning panustama rahaliselt juhul, kui külmutatud vahendid tuleks tulevikus tagasi maksta. Samuti rõhutas ta, et plaani peaksid olema kaasatud ka teistes riikides hoitavad Vene varad.

Zelenski kutsus EL-i üles jõudma kiirelt kokkuleppele

Varem kutsus Euroopa Ülemkogul osalenud Ukraina president Volodõmõr Zelenski Euroopa Liitu üles laenuettepanekut kiiresti heaks kiitma.

"Igaüks, kes viivitab otsusega kasutada külmutatud Vene varasid täies mahus, ei piira mitte ainult meie kaitsevõimet, vaid aeglustab ka Euroopa Liidu enda edenemist," ütles Zelenski riigijuhtidele, lisades, et Kiiev kasutaks märkimisväärse osa rahast Euroopa relvade ostmiseks.
Zelenski sõnul saaks raha kohe kasutada Ukraina õhutõrje, õhuväe ja rindepositsioonide tugevdamiseks. "See tähendab elude päästmist," lausus ta.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

Samal teemal

uus draamasari

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:06

Mõned neljajalgsed dinosaurused upitasid end sageli kahele jalale püsti

07:00

Otse kell 12: kaitseministeerium olukorrast Ukraina rinnetel

06:56

Põhja-Korea alustas mälestusmärgi ehitamist Ukraina sõjas hukkunud sõduritele

06:39

Eesti 200 pidurdab maatuule toetuskeemi

05:55

Euroopa Liit lükkas Venemaa külmutatud varade kasutamise plaani edasi

05:22

Zelenski: Venemaa ründab dialoogi pidamise asemel lapsi

23.10

Žalgiris naasis Barcelonas võiduteele, De Colo tegi kahe aasta parima mängu

23.10

Nõmme United naaseb Premium liigasse

23.10

Ligi: 2016. aastal solgiti kõiki reegleid rikkudes eelarvepoliitika ära

23.10

Tapa/Team Kaitsevägi teenis meistriliigas Kehra üle väärt võidu

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

23.10

Politsei kahtlustab kolme alaealist jõhkras tapatöös Uuendatud

23.10

USA kehtestas sanktsioonid kahe suurima Vene naftafirma vastu

23.10

Sõja 1338. päev: Venemaa Rjazani naftatöötlemistehases puhkes suur tulekahju Uuendatud

23.10

WSJ: USA kaotas piirangu Ukrainale antud kaugmaarakettide kasutamisele

23.10

Eesti plaanib hankida HIMARS-itele lisaks Lõuna-Korea raketiheitjaid Uuendatud

23.10

Kaks Vene sõjalennukit rikkusid Leedu õhupiiri

23.10

USA sanktsioonid Rosnefti ja Lukoili vastu panid nafta hinna tõusma

23.10

Tallinki üheksa kuu kasum langes ligi 90 protsenti

23.10

Isamaa on valmis Tartus linnapeakohast loobuma

23.10

Ülevaade: kes hakkavad valitsema Tallinna lähiümbruses? Uuendatud

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

23.10

Žalgiris naasis Barcelonas võiduteele, De Colo tegi kahe aasta parima mängu

23.10

Nõmme United naaseb Premium liigasse

23.10

Tapa/Team Kaitsevägi teenis meistriliigas Kehra üle väärt võidu

23.10

ETV spordisaade, 23. oktoober

loe: kultuur

23.10

Nele-Liis Vaiksoo: ilma hea tekstita ma ei oskagi laule laulda

23.10

Ansambel Ants1 toob EKA galeriis lavale muusikali "Carmen Electra"

23.10

Ivar Põllu: näidend Ülo Soosterist peaks olema sama hull kui tema looming

23.10

Henri Christofer Aavik: läksin konkursile, et enda arengust vahekokkuvõte teha

loe: eeter

23.10

Üks aevastus tekitab õhus minuteid püsiva viiruspilve

23.10

Kuldnõela laureaat Kirill Safonov: naised on meie aja kangelased

23.10

Hea Hoo töökeskused pakuvad tööd ligi 800 erivajadusega inimesele üle Eesti

23.10

Eelmiste valimiste ajal ühismeedias tuntuks saanud proua: mind tunti ka sel suvel ära

Raadiouudised

23.10

Euroopa Liidu riigijuhid kaaluvad külmutatud Vene vara kasutamist

23.10

Päevakaja (23.10.2025 18:00:00)

23.10

Tartus seab Isamaa nüüd linnapeakohast loobumiseks tingimusi

23.10

Kohtunikud ei toeta kohtureformis plaanitud kohtute liitmist

23.10

Raivo Vare: USA sanktsioonid ei mõjuta Venemaa tahet sõda pidada

23.10

Raadiouudised (23.10.2025 15:00:00)

23.10

Raadiouudised (23.10.2025 12:00:00)

23.10

Esimesed moodsad Gripeni lennukid jõuavad Rootsist Ukrainasse ilmselt paari-kolme aasta pärast

23.10

Liitlased harjutasid keskpolügoonil Eesti metsades liikumist

23.10

Rahandusminister Ligi nimetas opositsiooni eelarvemuudatusi blufiks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo