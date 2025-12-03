Euroopa Komisjon tegi Belgia nõusse saamiseks Vene külmutatud varade kasutamisel uue ettepaneku

Euroopa Komisjon esitas kolmapäeval uue ettepaneku, kuidas võtta kasutusele Venemaa külmutatud varad selliselt, et see rahuldaks ka varade asukohariiki Belgiat, mis varasemad sellekohased ettepanekud tagasi on lükanud.

Euroopa Komisjoni kolmapäeval avalikustatav kava peaks maha võtma Belgia kartuse, et kui 140 miljardit eurot, mis on külmutatud Belgias asuvas väärtpaberite depositooriumis Euroclear, laenatakse Ukrainale, aga mõni Vene-sõbralik liikmesriik paneb veto EL-i Moskva-vastaste sanktsioonide pikendamisele, tuleks Belgial puuduolevad miljardid viivitamatult Venemaale tagastada, teatas väljaanne Politico.

Komisjoni pakutava lahenduse kohaselt tuleks sanktsioonide pikendamise otsustamismehhanism muuta praeguselt ühehäälsust nõudvalt hääletuselt otsustuskorraks, kus heakskiidu saamiseks piisab kvalifitseeritud häälteenamusest, kasutades EL-i lepingu artiklit 122, mis lubab erakorralistel juhtudel teha otsuseid solidaarsusest lähtuvalt. See võtaks näiteks Ungarilt või Slovakkialt vetoõiguse ja aitaks vältida Belgia sattumist ohuolukorda.

Samuti kaalutakse sanktsioonide pikendamise intervalli pikendamist praeguse iga kuue kuu pealt kolme aasta peale, lisas Politico.

Samas on Vene külmutatud varade kasutuselevõtu otsuse tegemisel tõusnud ajasurve üha suuremaks: kui kokkulepet lähiajal ei saavutata, võib Vene agressiooni tõrjuv Ukraina aprillis sõjaks vajaliku rahata jääda, mis tähendaks, et kulud peaks katma EL-i maksumaksjad, samal ajal kui Venemaa külmutatud varad jääksid kasutamata.

Vene varade kasutamise otsus loodeti teha juba oktoobrikuisel Euroopa Ülemkogul, kuid Belgia vastuseisu tõttu see ei õnnestunud ning nüüd loodetakse kokkulepet 18.–19. detsembril toimuvalt tippkohtumisel.

Kas uus juriidiline lahendus veenab Belgia peaministrit Bart De Weverit, ei ole veel teada.

Brüsseli võimukoridorides on aastaid vaieldud küsimuse üle, kuidas põhjalikult muuta EL-i sanktsioonireegleid. Oktoobris soovitas EL-i täitevvõim (komisjon - toim.) kasutada Euroopa Ülemkogu eelmise aasta järeldusi õigusliku alusena, et hoida Venemaa varad külmutatuna kuni sõjajärgsete reparatsioonide tagasimaksmiseni. Kuid mitmed riigid olid selle idee vastu, kartes, et vanade poliitiliste avalduste kasutamine tulevase poliitika dikteerimiseks looks ohtliku pretsedendi, tõdes Politico.