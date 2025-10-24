Tallinna ühendhaigla juhiks sai Arkadi Popov

Tallinna Haigla nõukogu valis ühendhaigla juhiks praeguse Lääne-Tallinna keskhaigla juhi Arkadi Popovi, kes asub ametisse 1. novembrist. Aasta lõpuni jätkab Popov ka Lääne-Tallinna keskhaigla juhtimist.

Tallinna Haigla nõukogu esimees ja Tallinna linnakantsler Kairi Vaher sõnas, et nõukogule avaldas muljet Popovi terviklik visioon ühendhaigla loomisest.

"Arkadi Popovil on põhjalik nägemus, kuidas Tallinna haiglate ühendamine ellu viia, mis nõukogu hinnangul näitas sügavat mõistmist nii konsolideerimisega kaasnevatest riskidest kui ka võimalustest," sõnas Vaher.

"Väga oluliseks pidas nõukogu ka tema võimet kaasata ja inspireerida kogu Tallinna haiglavõrgu meeskondi, sest just ühise kultuuri ja eesmärgi kujundamine on eduka ühendhaigla eeldus," lisas Vaher.

Tallinna haigla juhatuse liikmena vastutab Arkadi Popov kontserni strateegilise juhtimise ja arendamise eest, viies ellu Tallinna linna tervishoiuasutuste ühendamise terviklikuks organisatsiooniks. Esimeses järjekorras ootab ees haiglate tugiteenuste ning seejärel juriidiliste isikute ühendamine.

Olulisel kohal on nii töötajate kui patsientide heaolu toetava organisatsioonikultuuri loomine ning koostöö Tallinna linna, riigi ja tervishoiuvaldkonna partneritega, et üheskoos edendada tervishoiuteenuste kvaliteeti ja kättesaadavust.

Tallinna Haigla juhatuse liikme konkurss kuulutati välja 4. septembril ja kokku osales konkursil 34 inimest. Lõppvooru pääses neli kandidaati, kes tutvustasid oma nägemust nõukogu liikmetele.

Arkadi Popov hakkab Tallinna Haigla juhina saama palka 9500 eurot.

Popov on alates 2020. aastast Lääne-Tallinna keskhaigla juhatuse esimees. Ta on töötanud ka Põhja-Eesti regionaalhaigla kiirabikeskuse juhina.

Koroonapandeemia perioodil oli Popov terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht. Samuti on ta korraldanud suurõppuseid ja aidanud luua kriisiplaane.