Tuski sõnul kardab ta, et Ukraina sõda ei lõpe niipea

Poola peaminister Donald Tusk.
Poola peaminister Donald Tusk. Autor/allikas: SCANPIX/AP
Poola peaminister Donald Tusk väljendas Briti ajalehele The Sunday Times antud intervjuus kartust, et Ukraina sõda ei lõpe niipea.

Tusk rõhutas samas, et tal pole mingit kahtlust, et Ukraina jääb iseseisva riigina püsima.

"Nüüd on peamine küsimus, kui palju ohvreid me näeme. President (Volodõmõr) Zelenski ütles mulle (23. oktoobril), et loodab, et sõda ei kesta 10 aastat, vaid et Ukraina on valmis võitlema veel kaks, kolm aastat," lisas ta.

Tuski sõnul pole Venemaal pikas perspektiivis võimalust ellu jääda ning seisab silmitsi dramaatiliste probleemidega, mida süvendavad USA kehtestatud uued naftasanktsioonid.

Poola peaminister möönis, et kuigi Venemaal on tõsised majandusprobleemid, ei tähenda see, et sõda on võidetud, kuna Venemaal on üks suur eelis lääne ja eriti Euroopa ees: "Nad on valmis võitlema. Sõja ajal on see absoluutselt võtmetähtsusega küsimus."

Tusk ütles ka, et Suurbritannia ei tohiks elada magusas illusioonis, et NATO riikide ja Venemaa vahelise sõja korral ta pääseb, kuna oht on üleilmne.

Poola valitsusjuht möönis, et ta tunneb kibemagusat rahulolu, et tema pikaajalised hoiatused Venemaa vaenulike kavatsuste kohta on teoks saanud. Tema sõnul võib rääkida illusioonide ajastu lõpust Euroopas.

Tusk rõhutas, et praegu on liiga hilja korralikult kõigiks ohtudeks valmistuda, kuid mitte liiga hilja ellujäämiseks.

Viidates Poola heale majanduslikule olukorrale ja moraalsele autoriteedile, ütles Tusk, et tema riigist peaks saama geopoliitiline liider ning et Poola mõtteviis peaks muutuma üleeuroopaliseks teeks.

Briti päevaleht kirjutas, et Tusk on kindel, et Ukraina peaks liituma nii Euroopa Liidu kui ka NATO-ga, kuna see võiks muuta Kesk-Euroopa piirkonda painavat fatalismi, mis eeldas, et ukrainlased, poolakad ja teised väiksemad rahvad peavad aeg-ajalt langema sakslaste või venelaste ohvriks.

Tuski arvates tuleks seda ainulaadset hetke, mis on praegu ka Ukraina jaoks väga kriitiline, ära kasutada, kuna on väga tõenäoline, et järgmise viie kuni seitsme aasta jooksul saab Poola olema selle Euroopa regiooni liider.

"Olles koos Ukrainaga, võime olla tõeliselt turvalised ja kellelgi, isegi mitte Venemaal, pole võimalust meile kahju teha," ütles Tusk, lisades, et ükski leping Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga poleks allkirjastamist väärt, kuna ilma drastiliste muutusteta käiks Venemaal igavene sõda.

Tuski intervjuu The Sunday Timesiga oli esimene, mille peaminister andis Briti meediale pärast Poolas 2023. aastal võimule naasmist.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: PAP-BNS

Tuski sõnul kardab ta, et Ukraina sõda ei lõpe niipea

