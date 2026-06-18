Poola pidas kinni Putini-vastase kunstniku tapmises kahtlustatava

Tusk kirjutas sotsiaalmeediaplatvormil X, et Lublini politsei ja Poola sisejulgeolekuamet (ABW) pidasid kinni Semjon Skrepetski mõrvas kahtlustatava. Viimane kasutas Gruusia passi ning julgeolekujõud tegutsevad selle nimel, et tuvastada kuriteo tellija.

Poola ametivõimude andmetel tulistas relvastatud mees Skrepetskit esmaspäeva hommikul kolm korda püstolist.

Kui kunstnik pikali kukkus, astus ründaja tema juurde ja tulistas lähidistantsilt veel kaks lasku.

Poola valitsus väidab, et pakkus Skrepetskile kaitset, millest ta keeldus.

Juhtum võib taas süvendada pingeid Poola ja selle naaberriigi Venemaa vahel, mida süvendasid eelmisel sügisel Poolasse langenud droonid, milles Varssavi süüdistab Moskvat.

Skrepetski oli tuntud provokatiivsete karikatuuride poolest, mis pilasid Venemaa valitsejaid.

Tema üks tuntumaid taieseid matkib õigeusu ikooni, millel on kujutatud Putinit Stalini süles, meenutades Jumalaema vastsündinud Jeesusega.

Skrepetski kolis Poola 2021. aastal, öeldes, et kardab Venemaal poliitilist tagakiusamist.

Eksiilis jäi ta poliitiliselt aktiivseks, osaledes Vene opositsiooni üritustel ning kritiseerides ka opositsiooni ennast.