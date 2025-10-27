Autode registreerimistasu laekumine jääb alla ka kärbitud ootustele

Kuigi rahandusministeerium suvises majandusprognoosis juba korra vähendas selleks aastaks prognoositud sõiduautode registreerimistasu laekumist, ei laeku tõenäoliselt tasu ka vähendatud mahus, kuna inimesed ei osta piisavalt autosid.

Automaksu väljatöötamisel prognoosis rahandusministeerium 2025. aasta automaksu registreerimistasu laekumiseks 137 miljonit eurot. Suveks oli selge, et see summa kokku ei tule ja ministeerium vähendas oma majandusprognoosis laekuva tasu hinnangut 90 miljonile eurole.

Praeguseks on selge, et ka see summa tegelikult ei laeku. "90 miljonit registreerimistasu laekumist sel aastal tõenäoliselt täis ei tule," ütles rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhtivanalüütik Risto Kaarna.

"Suveprognoosi eeldused läksid lukku augusti alguses, kui oli teada seitsme esimese kuu laekumine. Kuigi juuli ise oli madalseisus, pidasime seda käibemaksutõusu mõjuks, muidu oli tasu laekumine kasvutrendis," märkis Kaarna.

"Suvel paistis, et vähemalt uute sõidukite import ja ostmine just ettevõtete poolt on peaaegu taastumas vanale tasemele. Viimastel kuudel on sõidukite import aga taas madalseisus, osalt ilmselt on seda põhjustanud poliitikute jutud mootorsõidukimaksu kaotamise kohta," lisas ta.

Täpsemat automaksu analüüsi planeerib ministeerium järgmisel aastal. "Prognoosi uuendame kaks korda aastas, kevadel ja suve lõpus. Kevadel on lisaks plaanis koostada aastat kokku võttev automaksu analüüs," ütles Kaarna.

Septembri lõpu seisuga on Eestis sel aastal ostetud kokku 58 709 sõidukit, millelt tuli registreerimistasu maksta. Aasta alguses oli tehinguid oodatult vähem, kuid maist alates on tehingute koguarv püsinud enam-vähem stabiilne.

Kokku laekus septembri lõpuks mootorsõidukite registreerimistasu 48,9 miljonit eurot.

Kui võtta eelduseks mai-september keskmise registeerimistasu laekumise, 6,25 miljonit eurot kuus, ja pikendada tasu laekumist selle aasta järelejäänud kolme kuu ulatuses, võiks registreerimistasu aasta lõpuks laekuda kokku 67,6 miljonit eurot.

Lõplik registreerimistasu laekumine oleks seega poole väiksem, kui algselt rahandusministeerium eeldas, või veerand vähem suvel prognoositust.

Registreerimistasuga toimingute arv ja kogutud registreerimistasu:

allikas: transpordiamet