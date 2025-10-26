Saatse ümbersõit andis kohalikele liikumisvabaduse, aga eraldatus jäi

Valitsuse otsus sulgeda Saatse saapad jätnuks kahe saapa vahel elavad Lutepää küla elanikud isolatsiooni, sest ühtegi teist teed külla sisse ega välja pääsemiseks pole. Nii rajati kiirkorras ajutine ümbersõit, mis on andnud kohalikele küll liikumisvabaduse, aga eraldatus jääb.

Väikese saapa ajutine ümbersõidutee kulgeb mööda piirivalve patrullrada. Kuigi tee asub Eesti poole peal nüüd täielikult, siis sellised keelumärgid, et ei või jalgsi kõndida ega ka autot peatada ega seal seisma jääda, jäävad ikkagi kehtima. Kuna see teelõik on väga kitsas, säilitatakse ohutuse tagamiseks vana kord.

Seni kui ehitustööd käisid, kasutasid kohalikud vana teed ehk sõitsid mõnikümmend meetrit läbi Venemaa territooriumi, sest ühtegi teist võimalust Lutepääle saamiseks pole.

"Korraks oli selline tunne, et Lutepäält me ei saagi (kuhugi), tellida ainult helikopter, et Lutepää külast kuskile saada. Poeg käis metsateid mööda vaatamas, et kas on võimalik autoga kuskilt välja saada," lausus Lutepää elanik Leida Saunamets.

Leida nagu enamik Lutepää elanikke elab külas ainult soojal ajal. Talvel lumega ta üksinda hakkama ei saaks. Ümber Saatse saabaste toimuv lõi ta aga mõnevõrra rivist välja ja nüüd on Leida mures, et küla, kust muidu sõideti läbi, jääb nüüd täiesti eraldatuks.

"Ja sellest on kahju. Mul lapsepõlves sõbranna ja õde, kui nad kuskilt poolt tulid – nemad sõidavad autodega –, käisid alati minu juures läbi, tõid mulle midagi, mis mul vaja oli. Aga nüüd ei tule ju keegi. Ei saa tulla, sest siis peab ekstra sõitma Verhulitsast Lutepääle ja siis tagasi minema," ütles Saunamets.

Lutepää ainuke püsielanik on sinna aasta eest kolinud Triinu Limbak ühes väikese tütrega. Saabaste sulgemise ajal oli ta puhkusel ja nii saab ta öelda, et kõiki toimunu pole teda eriti mõjutanud. Turvatunnegi on endine.

"Ainuke miinus on see, et enam ei sõida rahvast mööda, sa oled justkui väga eraldatud. See eraldatus on natuke hirmutavam kui kõik muud asjad kokku," ütles Limbak.

Lutepääst järgmine küla on Sesniki. Sinna sai läbi suure saapa, nüüd tuleb aga sõita ringi. Seal toimetab Mikk Mäeste, kel on käsil maja remont – plaan on kogu perega sinna elama kolida.

"Varem oli kuus kilomeetrit sõita, nüüd tuleb kuskil 12-13 kilomeetrit. Midagi teha ei ole. Ega sellepärast ei saa ehitamata jätta," lausus Mäeste.

Kohalike ootus on, et rajatavad ümbersõiduteed saaks ka mustakatte alla. Transpordiamet loodab väikese saapa ümbersõidutee ehitushanke välja kuulutada novembri lõpus. Suure saapa ümbersõit loodetakse aga valmis saada järgmise aasta oktoobris.