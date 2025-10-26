X!

Saatse ümbersõit andis kohalikele liikumisvabaduse, aga eraldatus jäi

Eesti
Väikese saapa ümbersõit.
Väikese saapa ümbersõit.
Eesti

Valitsuse otsus sulgeda Saatse saapad jätnuks kahe saapa vahel elavad Lutepää küla elanikud isolatsiooni, sest ühtegi teist teed külla sisse ega välja pääsemiseks pole. Nii rajati kiirkorras ajutine ümbersõit, mis on andnud kohalikele küll liikumisvabaduse, aga eraldatus jääb.

Väikese saapa ajutine ümbersõidutee kulgeb mööda piirivalve patrullrada. Kuigi tee asub Eesti poole peal nüüd täielikult, siis sellised keelumärgid, et ei või jalgsi kõndida ega ka autot peatada ega seal seisma jääda, jäävad ikkagi kehtima. Kuna see teelõik on väga kitsas, säilitatakse ohutuse tagamiseks vana kord.

Seni kui ehitustööd käisid, kasutasid kohalikud vana teed ehk sõitsid mõnikümmend meetrit läbi  Venemaa territooriumi, sest ühtegi teist võimalust Lutepääle saamiseks pole.

"Korraks oli selline tunne, et Lutepäält me ei saagi (kuhugi), tellida ainult helikopter, et Lutepää külast kuskile saada. Poeg käis metsateid mööda vaatamas, et kas on võimalik autoga kuskilt välja saada," lausus Lutepää elanik Leida Saunamets.

Leida nagu enamik Lutepää elanikke elab külas ainult soojal ajal. Talvel lumega ta üksinda hakkama ei saaks. Ümber Saatse saabaste toimuv lõi ta aga mõnevõrra rivist välja ja nüüd on Leida mures, et küla, kust muidu sõideti läbi, jääb nüüd täiesti eraldatuks.

"Ja sellest on kahju. Mul lapsepõlves sõbranna ja õde, kui nad kuskilt poolt tulid – nemad sõidavad autodega –, käisid alati minu juures läbi, tõid mulle midagi, mis mul vaja oli. Aga nüüd ei tule ju keegi. Ei saa tulla, sest siis peab ekstra sõitma Verhulitsast Lutepääle ja siis tagasi minema," ütles Saunamets.  

Lutepää ainuke püsielanik on sinna aasta eest kolinud Triinu Limbak ühes väikese tütrega. Saabaste sulgemise ajal oli ta puhkusel ja nii saab ta öelda, et kõiki toimunu pole teda eriti mõjutanud. Turvatunnegi on endine.

"Ainuke miinus on see, et enam ei sõida rahvast mööda, sa oled justkui väga eraldatud. See eraldatus on natuke hirmutavam kui kõik muud asjad kokku," ütles Limbak.

Lutepääst järgmine küla on Sesniki. Sinna sai läbi suure saapa, nüüd tuleb aga sõita ringi. Seal toimetab Mikk Mäeste, kel on käsil maja remont – plaan on kogu perega sinna elama kolida.

"Varem oli kuus kilomeetrit sõita, nüüd tuleb kuskil 12-13 kilomeetrit. Midagi teha ei ole. Ega sellepärast ei saa ehitamata jätta," lausus Mäeste.

Kohalike ootus on, et rajatavad ümbersõiduteed saaks ka mustakatte alla. Transpordiamet loodab väikese saapa ümbersõidutee ehitushanke välja kuulutada novembri lõpus. Suure saapa ümbersõit loodetakse aga valmis saada järgmise aasta oktoobris.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

uus draamasari

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:40

Halloweeni kasvav populaarsus on kõrvitsate müügile hästi mõjunud

18:37

Saatse ümbersõit andis kohalikele liikumisvabaduse, aga eraldatus jäi

18:32

Sotsid kutsusid Tallinna nelikliidu esmaspäevaks kohtumisele, Isamaa ütles ei

18:18

Raieste tegi Murcia võidumängus korraliku partii

18:15

Eestile suurima mõjuga julgeolekuriskid on küberrünnakud ja desinformatsioon

18:09

Haanja ultrajooksu võitsid Kaur Alle ja Blanca Punt

17:35

Tšernjavski kübaratrikk tõi Tartule rahvaliiga karika

17:05

Saatse kandi kohalikud muretsevad eraldatuse pärast

17:04

Vene õhurünnakus Kiievile hukkus kolm ja sai viga 31 inimest Uuendatud

17:02

Sappinen tulise mängu lõpust: tahaks palju öelda, aga see pole kõige targem

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

25.10

Kristjan Port: kaubamaja peaks hakkama lasteosakonda koomale tõmbama

17:04

Vene õhurünnakus Kiievile hukkus kolm ja sai viga 31 inimest Uuendatud

12:27

Prantsuse politsei tabas Louvre'i juveelivarguses kahtlustatavad

25.10

Minu Isa Oli Ausus Ise: esimesel kontserdil kukkus kuulaja naerust toolilt maha

25.10

RMK rajas Saatse saapa ümbersõiduks ka metsatee

08:36

Kaitserajatiste liigne salastamine võib kasvatada vaenlase huvi

25.10

Poliitikaeksperdid: Isamaa testib valijate reaktsiooni

13:38

Venemaa teatas tuumakütusel lendava tiibraketi Burevestnik edukast katsetusest

25.10

Michal: ETS-2 edasi lükkamisele tuleb survet hoida

25.10

Viljandis taastati Trepimägi

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

18:18

Raieste tegi Murcia võidumängus korraliku partii

18:09

Haanja ultrajooksu võitsid Kaur Alle ja Blanca Punt

17:35

Tšernjavski kübaratrikk tõi Tartule rahvaliiga karika

17:02

Sappinen tulise mängu lõpust: tahaks palju öelda, aga see pole kõige targem

loe: kultuur

16:10

Arvustus. Aleksijevitši "Punainimese lõpp" toimib peegeldava lakmuspaberina

13:15

Arvustus. Kõige ilusam keskmine sõrm patriarhaadi pihta

09:18

Olümpiamängude kujundatud linn

09:15

Bert Prikenfeld: tehnoloogia areneb ülesmäge, aga inimkonna vaim läheb teises suunas

loe: eeter

16:44

Ines: pärast emaks saamist on lavale minemine kõige lihtsam asi

14:57

Kaisa Kuslapuu: kes teab, kuidas laulud laulukirjutajateni jõuavad

14:10

Aleksandr Popov: üks korralik nutt õigel ajal säästab aastaid halbu valikuid

11:29

Soovahetuse arstliku ekspertkomisjoni juht: kõige olulisem on perekondlik usaldus

Raadiouudised

10:10

Lähipäevadel sajab lörtsi, ilm läheb jahedamaks

25.10

Heitekauplemissüsteemi ETS2 edasilükkamiseks tekkis võimalus

25.10

Viljandis avati linnarahva toel korda saanud Trepimägi

25.10

Lätis ei vaibu kired Istanbuli konventsioonist lahkumise ümber

25.10

Päevakaja (25.10.2025 18:00:00)

24.10

Keskerakond saatis Isamaale omapoolsed küsimused

24.10

Kohilas sai nurgakivi BLRT valukoda

24.10

Päevakaja (24.10.2025 18:00:00)

24.10

Narva võimukõnelustel tahab linnapea kohta Stalnuhhini nimekiri

24.10

Kaju: Venemaa püüab süvalöökidega tekitada Ukrainas energiakriisi

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo