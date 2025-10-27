USA ja Hiina esindajad avaldasid kaubandusleppe suhtes optimismi

USA ja Hiina esindajad kiitsid möödunud nädalavahetusel toimunud kõnelusi ning kasvab lootus, et kaks maailma suurimat majandust jõuavad kokkuleppele. Lähiajal toimub ka USA presidendi Donald Trumpi ja Hiina juhi Xi Jinpingi kohtumine.

USA rahandusminister Scott Bessent ütles, et Ühendriikide ja Hiina ametnikud lõid enne sel nädalal toimuvat riigijuhtide kohtumist positiivse raamistiku. Ka Hiina esindaja Li Chenggang teatas edust kaubanduskõnelustel.

Bessenti ja Li sõnul arutati mitmesuguseid küsimusi, sealhulgas ekspordikontrolli ja vastastikuste tollide peatamise pikendamist. Samuti arutati haruldaste muldmetallide kättesaadavust ja Tiktoki tehingut, vahendas The Wall Street Journal.

Ka Trump avaldas hiljuti arvamust, et suudab Xi Jinpingiga saavutada kõikehõlmava kokkuleppe, mis peaks siis lõpetama USA ja Hiina vahelise kaubandustüli.