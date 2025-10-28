Trump ja Takaichi tugevdasid USA-Jaapani suhteid ja sõlmisid muldmetallide lepingu

Jaapanis visiidil viibiv USA president Donald Trump allkirjastas teisipäeval riigi peaministri Sanae Takaichiga kaubandus- ja haruldaste muldmetallide tarne lepingud. Trump kiitis Jaapani esimest naisjuhti tema lubaduse eest kiirendada riigi sõjalise võimekuse tõstmist, Takaichi tunnustas Trumpi rahuvahendustegevust ja lubas esitada ta Nobeli rahupreemiale.

Mõlema riigi valitsused avaldasid nimekirja projektidest energeetika, tehisintellekti ja kriitiliste mineraalide valdkonnas, millesse Jaapani ettevõtted kaaluvad kuni 400 miljardi dollari suuruseid investeeringuid USA-s.

Tokyo lubas selle aasta alguses pakkuda 550 miljardi dollari väärtuses strateegilisi USA investeeringuid, laene ja tagatisi osana lepingust, mille eesmärk on saada leevendust Trumpi karmidest imporditollidest. Need žestid võivad leevendada Trumpi nõudmisi, et Tokyo kulutaks oma julgeolekule rohkem üha agressiivsema Hiina kõrval. Takaichi püüdis selliseid avalikke üleskutseid ära hoida, lubades kiirendada kaitsekulutuste tõstmist kahe protsendini sisemajanduse koguproduktist (SKP).

"Kõik, mida ma Shinzolt ja teistelt tean, on see, et teist saab üks suurepäraseid peaministreid," ütles Trump Takaichile, kui nad istusid koos oma delegatsioonidega Tokyo Akasaka palees ajakirjenike ees. Takaichi on endise Jaapani peaministri, Trumpi sõbra ja golfipartneri, atentaadis hukkunud Shinzo Abe protežee.

"Sooviksin teid ka õnnitleda riigi esimeseks naispeaministriks saamise puhul. See on suur asi," lisas Trump.

Takaichi viitas korduvalt Abe kiindumusele Trumpi vastu ja kinkis talle endise peaministri klaasist golfikepi, Jaapani kuulsa golfimängija Hideki Matsuyama allkirjaga golfikoti ja kuldlehtedega golfipalli, näitavad Trumpi assistendi Margo Martini X-ile postitatud fotod.

Abe, kes mõrvati 2022. aastal, oli esimene välisriigi juht, kes kohtus Trumpiga pärast tema 2016. aasta valimisvõitu, ning nende vahel tekkis lähedane side mitme ühiselt veedetud golfimängu ajal Ameerika Ühendriikides ja Jaapanis.

Lõunasöögi ajal, mis koosnes USA riisist ja veiselihast ning Takaichi kodulinnast Narast pärit köögiviljadest, esitles Jaapani peaminister Trumpile suuremaid investeeringuid, mida Jaapani ettevõtted on Ameerika Ühendriikidesse teinud pärast tema viimast visiiti 2019. aastal.

Jaapani ettevõtete hulgas, mis on võimalike tulevaste investorite nimekirjas, olid muuhulgas Mitsubishi Heavy Industries, Softbank, Hitachi, Murata Manufacturing ja Panasonic.

Trumpi sõnul avab Jaapani autotootja Toyota Ameerika Ühendriikides ka 10 miljardi dollari väärtuses uusi autotehaseid.

Trump kiitis Jaapani pingutusi osta rohkem USA sõjavarustust, samas kui Takaichi ütles, et USA presidendi roll Kambodža ja Tai ning Iisraeli ja Palestiina võitlejate vahelise relvarahu tagamisel oli enneolematu saavutus. Peaminister lubas esitada Trumpi Nobeli rahupreemia kandidaadiks, teatas Valge Maja pressiesindaja Karoline Leavitt.

Trump ja Takaichi allkirjastasid lepingu kriitiliste mineraalide ja haruldaste muldmetallide tarnete suurendamiseks. Mõlemad riigid püüavad vähendada Hiina domineerimist nende elektroonikatööstuse jaoks oluliste komponentide valdkonnas.

Pärast lõunat kohtus Trump inimestega, kelle sugulased Põhja-Korea režiim oli 1960. ja 1970. aastatel röövinud. Kuigi mõned neist on hiljem vabastatud, jätkab Jaapan Pyongyangi survestamist röövitute arvus selguse saamise ja kõigi elusolevate tagasitoomise nimel, mida omal ajal toetas ka Abe.

"Ameerika Ühendriigid on nende kõrval," ütles Trump ajakirjanikele pärast perekondade tervitamist. Ta on korduvalt öelnud, et on avatud kohtumisele Põhja-Korea diktaatori Kim Jong-uniga oma viiepäevase Aasia visiidi ajal.

USA juht alustas oma reisi pühapäeval Malaisias, enne kui esmaspäeva õhtul Jaapanisse reisis, kus ta keiserlikus palees kuninglikult vastu võeti.

Trump loodab oma ringsõidu, mis on tema pikim välisreis pärast jaanuaris Valgesse Majja naasmist, lõpetada neljapäeval Lõuna-Koreas kohtumisega Hiina juhi Xi Jinpingiga, et lõpetada kahe suure majanduse vaheline kaubandussõda.

Analüütikute sõnul võivad Takaichi püüdlused kasutada Abe pärandit, et luua tugev side Trumpiga, aidata tal tugevdada tema nõrka poliitilist positsiooni kodus ja orienteeruda tal Trumpi kohati ettearvamatus käitumises.

Kuigi pärast peaministriks saamist on avalikkuse toetus Takaichile hüppeliselt kasvanud, jääb tema koalitsioonivalitsus parlamendi alamkojas enamusest siiski kahe hääle kaugusele.

Hiljem lendasid Trump ja Takaichi USA presidendikopteriga lennukikandjale George Washington, mis seisab Yokosuka mereväebaasis Tokyo lähedal. Seal pidas Trump tunniajase kõne, mis käsitles teemasid alates USA lõunapiirist ja inflatsioonist kuni Ameerika jalgpalli ja võimaluseni saata rohkem vägesid tema sõnul probleemsetesse USA linnadesse.

Lennukikandjal, taustal hävituslennukid, juhatas Trump Takaichi lavale 6000 USA meremehe ette.

"See naine on võitja," ütles ta, enne kui Takaichi tänas USA sõdureid tema riigi ja laiema regiooni julgeolekusse panustamise eest. Jaapanis asub USA suurim välismaal paiknev sõjaline jõud.

Trump lisas, et Jaapani kauaoodatud tellimuse täitmine hävitajatele F-35 mõeldud USA rakettide tarnimiseks algab sel nädalal.

"Ütlesin presidendile, et tahan temaga koostööd teha, et luua Jaapani ja USA liidus uus peatükk, mis muudaks mõlemad riigid tugevamaks ja jõukamaks," ütles Takaichi ajakirjanikele pärast Tokyosse naasmist.

USA kaitseminister Pete Hegseth peaks kolmapäeval pidama läbirääkimisi oma Jaapani kolleegi Shinjiro Koizumiga.

Trump kohtub teisipäeval Tokyos ärijuhtidega ning sõidab kolmapäeval Lõuna-Koreasse, et kohtuda president Lee Jae Myungiga enne neljapäevast tippkohtumist Xi Jinpingiga.